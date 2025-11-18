삼성물산, 래미안 원페를라에 ‘AI 주차장’ 첫 도입… “AI로 주차 유도·충전·관리 통합까지”

삼성물산 건설부문은 오는 26일 입주를 앞둔 방배동 래미안 원페를라에 ‘래미안 AI 주차장’을 처음 적용했다고 18일 밝혔다.
래미안 AI 주차장은 주차 데이터를 기반으로 한 AI 기술을 활용해 주차 유도·전기차 충전·주차 관리 등 전 과정을 통합해 입주 편의성과 운영 효율을 높일 수 있다고 한다.
삼성물산에 따르면 해당 시스템은 ▲ AI 주차 유도 서비스 ▲ AI 전기차 충전 서비스 ▲ AI 주차 관리 서비스 등으로 구성되며 모든 기능이 홈플랫폼 ‘홈닉(Homenic)’과 실시간 연동된다.
AI 주차 유도 서비스는 입주민의 평소 주차 데이터를 분석해 선호 구역·거주동 인접 구역 등 최적의 주차 위치를 자동 추천한다. 방문 차량은 사전 등록된 정보에 따라 목적지 동까지 최단 경로 및 주차 위치 안내가 가능하다고 한다. 주차 위치는 세대 내 월패드와 홈닉 앱에서 확인할 수 있고 출차 서비스 이용 시 해당 층 엘리베이터 자동 호출과 주차구역 상부 표시등 점멸 기능이 작동한다.
AI 전기차 충전 서비스는 입차 시 최적 충전 구역으로 안내하며 번호판 인식으로 입주민 인증을 자동 처리한다. 충전 요금은 관리비에 합산된다. 충전이 완료되면 세대로 통보돼 차량 이동을 유도해 충전 구역 회전율을 높일 수 있다는 설명이다. 전기차 충전구역에는 불꽃감지센서 일체형 CCTV가 설치돼 화재 위험을 조기에 감지할 수 있도록 했다.
AI 주차 관리 서비스는 단지 내 차량번호 인식 카메라를 활용해 장기 주차 차량의 배터리 방전·타이어 공기압 부족 등 발생 가능한 문제를 안내한다고 한다. 전기차 충전구역과 장애인 주차구역에서 불법 주차·이면 주차가 발생할 경우 즉시 조치가 가능하도록 알리는 기능도 있다.
김명석 삼성물산 주택사업본부장(부사장)은 “입주민이 매일 이용하는 주차 공간에서도 프리미엄을 체감할 수 있도록 AI 기반 주차장을 도입했다”면서 “앞으로도 차별화된 주거 가치를 제공하기 위한 노력을 지속하겠다”고 말했다.
