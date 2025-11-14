연일 추락하는 원화가치…국민연금 ‘구원투수’ 등판 가능성

원화 가치가 연일 추락하며 원-달러 환율이 1480원에 육박하자 정부가 “환율 안정 반안을 마련하겠다”며 개입을 시사했다. 해외에서 500조 원이 넘는 투자금을 굴리는 외환시장의 ‘큰 손’ 국민연금이 구원투수로 등판할 가능성이 제기된다. 또한 정부는 수출기업들이 벌어들인 달러를 국내 투자 확대에 쓰도록 유도에 나설 전망이다.
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관과 이창용 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원 원장은 14일 시장상황점검회의를 개최한 뒤 “외환·금융당국은 국민경제와 금융·외환시장의 안정을 위해 환율 상승 원인에 대해 면밀히 분석하겠다”며 “국민연금과 수출업체 등 주요 수급주체들과 긴밀히 논의해 환율 안정 방안을 마련할 예정”이라고 밝혔다. 참석자들은 “최근 거주자들의 해외투자 확대 등으로 원-달러 환율이 한 때 1470원을 상회하는 등 외환시장에서 불확실성이 확대하는 상황에 우려를 표명한다”며 “구조적인 외환수급 개선이 필요하다는 데 인식을 같이했다”고 강조했다. 또한 “해외투자에 따른 외환수급 불균형이 지속되는 경우 시장 참가자들의 원화 약세 기대가 고착해 환율 하방 경직성에 중대한 영향을 미칠 수 있다”며 “가용 수단을 적극 활용하여 대처해 나갈 필요성이 있다는 데 공감했다”고 밝혔다.
최근 원-달러 환율은 연일 급등세(원화 가치 하락)가 이어졌다. 주간 거래 종가 기준으로 9월 30일 이후 원-달러 환율은 한 달 넘게 1400원대에서 내려오지 않았다. 13일에는 장 중 한때 1475.4원에 거래되며 계엄 사태의 여파가 남아 있던 올해 4월 9일 장중 최고가(1487.6원)에 육박하는 수준을 나타냈다. 14일에도 서울 외환시장에서 원-달러 환율은 장 초반에 1474.90원까지 치솟았지만 당국이 개입을 시사하자 1450원대로 다소 진정됐다.
당국이 환율 안정을 위한 논의 대상으로 지목한 국민연금이 앞으로 소방수로 등장할 가능성이 제기된다. 500조 원 이상을 해외에서 굴리는 국민연금과 한국은행이 외환 스와프를 재가동할 수도 있다는 것이다. 이는 국민연금이 한국은행과 교환계약으로 달러를 수급해 해외 투자를 위한 달러 유동성을 확보하는 방식이다. 국민연금이 외환시장에서 달러를 조달한다면 시중에 달러가 줄어드는데 한국은행의 보유고를 이용하면 국내 외환시장에 달러 부족 현상이 완화된다. 국민연금은 지난해 12월 한국은행과의 외환스와프 한도를 기존 500억 달러에서 650억 달러로 상향하며 환 헤지(위험 회피)를 위한 수단도 강화해 놓은 상황이다.
국민연금이 선물환 매도를 적극적으로 활용할 가능성도 있다. 선물환 매도란 국민연금이 일정 시기 이후에 달러를 팔겠다고 은행 등 금융기관과 계약에 나서는 것을 말한다. 이 경우 향후 달러 공급 증대에 대한 기대감이 커지면서 원-달러 환율이 안정되는 경향을 보인다.
더불어 수출기업들이 국내에 달러 공급을 늘리는 방안도 거론된다. 이날 정부 관계자들은 서울 모처에서 수출기업들을 만나 달러 공급 공백을 해소할 방안에 대해 논의할 예정이다. 그동안 수출 기업들이 과거 대비 해외 투자를 늘림에 따라 수출 대금의 해외 반출이 상대적으로 늘었다. 이를 국내 투자와 고용으로 돌리는 방안이 제시될 것으로 보인다.
다만 미국이 환율 개입에 민감하게 반응해 왔던 것은 부담으로 작용할 가능성이 있다. 미국 재무부는 올해 6월 한국을 비롯한 9개국을 환율 관찰대상국으로 지정하며 “연기금과 국부펀드를 활용한 환율 조정 등 시장 개입 외에 환율에 영향을 미치는 수단에 대한 감시를 강화할 것”이라고 강조한 바 있다. 이와 관련해 정부는 무역수지 개선을 위한 환율 변동은 안 되나, 경제 전반에 충격을 주지 않도록 당국이 개입하는 것은 문제없다는 입장이다.
댓글 0