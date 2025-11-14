[아파트 미리보기]충남 내포신도시에 ‘초품아’ 727채 분양

DL이앤씨 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’
홍주초-내포중-홍성고 도보 통학
내포신도시 중심… 편의시설 풍부
인근에 대학 캠퍼스-산단 등 개발… 단지 내 사우나-게스트하우스 눈길
충남 내포신도시에 초중고교를 모두 걸어서 통학할 수 있는 교육환경을 갖춘 아파트가 선보인다.
DL이앤씨는 충남 내포신도시 RH14블록(충남 홍성군 홍북읍 신경리 일원)에 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’를 11월 중 공급할 예정이라고 13일 밝혔다. 단지는 9개 동(지하 2층∼지상 25층), 전용면적 84, 119㎡ 총 727채로 조성된다.
내포신도시에서는 3년여 만에 공급되는 신축 아파트다. 민간참여 공공분양과 일반분양이 동시에 공급된다. 민간참여 공공분양 물량은 수요층 선호도가 높은 전용 84㎡ 605채이고, 일반분양 물량은 지역 내에서 희소성이 높은 전용 119㎡ 122채다.
e편한세상 내포 에듀플라츠는 내포신도시 중심에 위치해 주거 편의성이 높다. 특히 2026년 개교 예정인 홍주초와 함께 반경 500m 내에 내포중, 홍성고가 자리하고 있어 도보로 통학이 가능하다. 내포신도시 학원가도 도보권에 위치해 있다.
내포신도시 내 병의원과 은행 등 편의시설이 밀집된 중심상업지구가 인접해 있다. 충남도청과 경찰서, 교육청 등 주요 관공서와 행정기관도 가깝다. 여기에 신경천공원과 내포신도시 최대 규모 공원인 홍예공원을 도보로 이용할 수 있어 녹지 공간도 풍부한 편이다.
사업지 인근에는 내포신도시 내외로 이동하는 시내버스 노선이 여럿 지나가고, 내포신도시 고속시외버스정류소도 인근에 위치해 있다. 또한 도청대로, 충남대로를 통해 서해안고속도로, 서산영덕고속도로로 진입이 용이하고 서해선·장항선 복선전철 홍성역이 인접해 있다. 서해선 복선전철 내포역(가칭)이 2027년 개통될 예정이다.
주변으로 다양한 개발사업이 진행되고 있는 점도 주목할 만하다. 내포신도시에 조성 중인 내포도시첨단산업단지와 함께 미래자동차와 수소산업, 2차전지 등을 중심으로 하는 미래신산업 국가산업단지가 2030년 완공을 목표로 추진 중이다. 또 충남대 내포캠퍼스가 2027년 부분 개교를 목표로 사업을 진행 중이다. KAIST 과학영재학교 내포캠퍼스 역시 2028년 개교를 목표로 개발이 이뤄지고 있다. 이 밖에도 충남도가 직접 투자해 종합병원 건립도 추진 중이다. 현재 세브란스병원과 업무협약을 맺고 1단계로 2028년 준공을 목표로 소아 진료 중심 특화병원을 건립, 운영할 예정으로 알려졌다.
단지에는 라이프스타일에 맞춰 평면을 변화시키는 ‘C2 하우스’ 혁신설계, 층간소음 저감 바닥구조 ‘D-사일런트 플로어’, 입주자 취향에 따라 인테리어 옵션을 선택할 수 있는 ‘디 셀렉션’ 등 특화 설계가 적용된다. 건식사우나와 드포엠카페 등 차별화된 커뮤니티 시설도 눈길을 끈다. 게스트하우스와 피트니스센터, 실내골프연습장, 라운지카페(작은도서관), 미니짐, 스터디라운지 등도 들어선다. 분양 관계자는 “내포신도시 내에서 오랜만에 나온 민간 분양이라는 점과 함께 입지, e편한세상의 브랜드가 더해져 지역을 대표하는 랜드마크가 될 것”이라고 말했다.
