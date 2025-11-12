이탈리아 정통 초콜릿?…‘중국산 페레로로쉐’ 마트에 깔렸다

‘이탈리아 정통 프리미엄 초콜릿’으로 알려진 ‘페레로로쉐’ 국내 공급 제품의 원산지가 이탈리아에서 중국으로 변경됐다.
12일 유통업계에 따르면 페레로로쉐는 최근 한국 시장에 납품하는 완제품을 이탈리아산에서 중국 항저우 공장 생산품으로 교체하기로 했다.
일부 오프라인과 온라인 판매점 등에서는 이미 원산지가 ‘중국’으로 표기된 제품이 판매되고 있다. 편의점과 대형마트 등 일부 매장에서는 기존 이탈리아산 재고와 중국산 신규 입고 제품이 섞여서 판매 중이다. 기존 재고가 소진되는 대로 중국산 제품으로 전면 대체될 것으로 전망된다.
페레로로쉐 코리아 측은 “공급망과 역량을 정기적으로 신중하게 평가해 해당 지역의 파트너와 소비자들에게 서비스 수준 기준을 유지 및 공급하기 위해 생산공장이 이전됐다”면서 “전 세계 모든 생산 공장은 페레로 그룹이 중앙에서 정의한 동일한 품질 기준을 따른다”고 했다. 이어 “페레로 푸드 항저우 공장은 페레로 그룹 ISO9001의 감사와 인증을 받았으며 FSSC 22000 인증을 획득했다”면서 “우수 제조 관행(GMP), 식품안전관리인증기준(HACCP)과 모든 국제 법률 표준의 요구 사항을 준수한다”고 강조했다.
페레로 로쉐는 이탈리아산 고급 초콜릿 이미지를 내세워 크리스마스, 발렌타인데이, 수능 등 특별한 날의 선물용으로 인기를 얻어온 만큼 이번 원산지 변경이 브랜드 신뢰도에 영향을 줄 수 있다는 전망도 나온다. 실제로 원산지가 중국산으로 변경된다는 것이 알려지면서 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서 일부 소비자들은 “중국산을 왜 동일한 가격을 주고 사 먹어야 하는지 모르겠다”면서 비판적인 입장을 보이고 있다.
