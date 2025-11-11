동아일보

1111-1004 번호 주인공은?… SKT, 골드번호 1만개 추첨

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

23일까지 접수… 27일 당첨자 발표

SK텔레콤이 이른바 ‘골드 번호’로 불리는 이용자가 선호하는 번호 1만 개를 추첨 방식으로 배분한다고 10일 밝혔다.

골드번호는 1111, 0002, 3000처럼 특정 패턴이 있거나 국번과 동일한 번호(ABCD-ABCD, ABAB-ABAB) 또는 특정한 의미(1004, 1472)를 갖는 번호다. 이번에 응모할 수 있는 골드번호는 총 9가지 유형으로, 1인당 최대 3개까지 응모 가능하다.

골드번호는 기억하기 쉽고 의미를 부여할 수 있어 고객들에게 인기가 높다. SK텔레콤은 2023년부터 추첨을 통해 제공하는 골드번호의 수를 연간 1만 개로 늘려 고객들에게 골드번호를 소유할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 지금까지 가장 인기 있는 골드번호는 ABCD-ABCD 형으로 국번과 마지막 4자리 번호가 좌우 대칭을 이루는 유형이다.

이번 골드번호 추첨은 기존 가입 고객과 신규 가입 예정인 고객 모두 응모할 수 있다. 전국의 SK텔레콤 공식 인증 대리점 등에서 신청할 수 있다.

골드번호 추첨은 과학기술정보통신부, 한국통신사업자연합회(KTOA) 등 정부 기관과 유관기관으로 구성된 선호번호 추첨 위원회 입회하에 무작위 추첨 방식으로 진행된다. 신청은 이날부터 이달 23일까지 진행되며 당첨자는 27일 발표될 예정이다.

#SK텔레콤#골드번호#골드번호 추첨#SKT 골드번호
장은지 기자 jej@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스