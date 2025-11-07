현대차그룹, AI 기술로 차세대 소재 확보 추진… “모빌리티 혁신 앞당긴다”

AI 소재 스타트업 英 ‘커스프AI’와 전략적 파트너십
현대자동차그룹이 차세대 소재 확보를 위해 영국 인공지능(AI) 스타트업 커스프AI(CuspAI)와 협력하기로 했다.
AI 재료공학 기술 활용해 모빌리티 소재 발굴·모색
현대차그룹은 6일(현지시간) 영국 케임브리지 소재 커스프AI 본사에서 소재 AI 협력을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 박철 현대차그룹 신사업전략실장과 채드 에드워즈(Chad Edwards) 커스프AI CEO, 맥스 웰링(Max Welling) CTO 등 주요 관계자들이 체결식에 참석했다.
파트너십을 통해 소재 효율성과 내구성, 안정성 등을 높이고 다양한 신소재를 발굴해 모빌리티 솔루션을 혁신한다는 목표다. 특히 최근 다양한 산업에서 ‘과학을 위한 AI(AI for Science)’라는 새로운 연구 패러다임이 주목받고 있는 만큼 현대차그룹은 이번 파트너십을 계기로 인공지능 기술 역량을 강화하고 연구 및 개발 성과 창출을 가속한다는 전략이다.
과학을 위한 AI는 AI 기술을 활용해 과학 연구 효율성과 혁신을 극대화하는 개념이다. AI로 방대한 데이터를 학습해 새로운 물질 구조나 단백질 서열 등을 설계한다. 기존 신소재나 신약 개발에 소요되는 기간, 비용 등을 크게 줄이면서 획기적인 성공률을 기대할 수 있는 새로운 과학 기술 혁신 접근법이다.
박철 현대차그룹 신사업전략실장은 “현대차그룹은 미래 모빌리티 솔루션의 중요한 축인 소재 혁신을 위해 다각도로 노력하고 있다”며 “이번 파트너십을 통해 기존 방식으로 해결이 어려웠던 과학적 과제를 해결하고 차세대 소재를 확보해 모빌리티 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
채드 에드워즈 커스프AI CEO는 “차세대 소재는 지속가능한 미래로 가는 유일한 길이라고 본다”며 “세계 최고 수준 제조 전문성을 갖춘 현대차그룹과 협력해 미래를 앞당길 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.
한편 커스프AI는 첨단 생성형 AI, 딥러닝, 분자 시뮬레이션 등을 활용해 소재 개발 프로세스를 간소화하는 동시에 목적에 맞는 최적화된 재료를 빠르게 찾는 것을 목표로 하는 스타트업이다.
