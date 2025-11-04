동아일보

삿포로 맥주 ‘겨울 이야기’ 출시

  • 동아일보
3일 서울 성동구 삿포로 프리미엄 비어스탠드에서 모델들이 겨울 한정판 맥주 ‘삿포로 겨울 이야기’를 선보이고 있다. 6일 국내 출시되는 이 제품은 겨울 시즌 한정 맥주로 추위를 달랠 수 있도록 기존 삿포로 맥주(5도)보다 알코올 도수를 5.5도로 높게 설정했다.

신원건 기자 laputa@donga.com
