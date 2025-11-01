젠슨 황 “SW-제조역량 모두 갖춘 韓, AI 리더될 가능성 무한대”

[한국-엔비디아 AI 동맹] APEC CEO 서밋 연설 등 광폭행보
“혁신기술 풍부… 세계 몇나라 없어
韓에 AI 생태계 조성해 프런티어로
HBM 4, 5 공급 넘어 97까지… 삼성-SK, 장기 파트너 100% 확신”
“한국은 제조 인공지능(AI) 리더가 될 가능성이 무한대이다(The sky is the limit).” “한국은 소프트웨어와 제조, 여기에 AI 역량도 있다.”
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 방한 이틀째인 31일에도 왕성한 행보를 보였다. 이날 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경북 경주를 방문해 이재명 대통령, 최태원 SK그룹 회장을 만났고 APEC 최고경영자 서밋에서 특별연설, 기자간담회까지 소화했다. 황 CEO는 한국이 AI 글로벌 핵심 기지로 발전할 수 있는 잠재력을 높이 평가했고, 반도체 공급사로서 SK하이닉스와 삼성전자의 기술력에 대해서도 긍정적인 평가를 내렸다.
● “韓, AI 리더 될 가능성 무한”
황 CEO는 이날 경주 예술의전당에서 열린 APEC CEO 서밋 연설에서 한국은 소프트웨어, 제조, AI 등 3가지 기본 핵심 기술을 갖고 있다면서 “세계적으로 이런 나라가 몇이나 되나”라고 반문했다. 그는 “공장 전체가 로봇으로 구동되고 로봇이 인간과 함께 구동하는 것, 로봇이 로봇을 조작하고 물건을 생산하는 게 바로 AI의 미래”라며 “이것이야말로 한국에 막대한 영향과 기회를 줄 것”이라고 전망했다. 황 CEO는 이어 “우리는 한국에 AI 생태계를 조성하려 한다”면서 “이제 한국은 AI 주권국가, AI 프런티어가 될 것”이라고 했다.
황 CEO는 이날 이재명 대통령을 만난 자리에서도 “한국은 제조 AI 리더가 될 가능성이 무한하다”면서 “한국은 AI와 제조 역량 소프트웨어를 두루 갖춘 나라로 제조 AI 분야에서는 한국이 글로벌 리더가 될 수 있는 최적의 조건을 갖추고 있다”고 평가했다. 그는 “미국은 소프트웨어에 강점이 있지만 제조업에 약하고 유럽은 제조 강점을 가지고 있지만 소프트웨어가 약한데 한국은 양쪽이 다 강하다”라고 분석했다.
● “삼성전자-SK하이닉스 모두 필요”
황 CEO는 CEO 서밋 이후 진행된 기자간담회 행사에선 엔비디아에 차세대 AI 칩 고대역폭메모리(HBM)4 공급을 놓고 경쟁하는 삼성전자, SK하이닉스에 대한 평가를 내렸다. 그는 “삼성전자가 필요하고, SK하이닉스도 필요하다”면서 “이들은 세계 최고 수준의 기업”이라고 했다. 황 CEO는 “우리는 두 회사와 모두 성공적으로 협력하고 있고 선택할 필요가 없다”며 “삼성과 SK하이닉스가 HBM4, HBM5를 넘어 HBM97까지 장기 파트너가 될 거라 100% 확신한다”고 강조했다. 그러면서 그는 “한국이 메모리를 너무 잘해서 치킨 다음으로 잘하는 게 메모리일지도 모르겠다”며 농담하기도 했다. 황 CEO는 전날 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 서울 강남구 삼성동 치킨집에서 치킨을 먹으면서 “한국의 프라이드치킨이 세계 최고”라고 추켜세운 바 있다.
황 CEO는 최태원 회장을 만난 자리에서 ‘SK하이닉스가 HBM4의 첫 번째 공급자인지’라는 취재진의 질문에 “묻지 마라. SK하이닉스가 주요 공급자가 될 것이라는 건 확실하다”고 했다. 황 CEO는 최 회장에게 전날 이 회장과 정 회장에게 증정한 엔비디아의 최신 AI 슈퍼컴퓨터와 일본산 위스키 하쿠슈를 선물했고, 이에 최 회장은 황 CEO에게 SK하이닉스의 HBM 웨이퍼를 액자에 담은 기념패를 선물했다.
