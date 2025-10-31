종근당 고촌상, 인도 분자진단 기업 수상

결핵 등 감염병 진단 플랫폼 개발
종근당고촌재단이 29일 오후 7시(현지 시간) 필리핀 마닐라에서 ‘제18회 고촌상 시상식’을 개최했다. 고촌상은 종근당고촌재단과 결핵퇴치 국제협력사업단이 2005년 공동 제정한 상이다. 매년 다른 국가에서 국제협력사업단 총회가 열리는데 올해는 필리핀에서 개최됐다. 수상자에게는 상금 및 연구개발비 10만 달러(약 1억4000만 원)가 주어진다.
올해 고촌상은 ‘결핵 종식을 위한 신기술 도입과 실행과정에서의 혁신 및 성과’를 주제로 진행됐다. 현장형 분자진단 플랫폼 ‘트루냇(Truenat)’ 개발을 통해 글로벌 보건진단 체계 강화에 기여한 인도 몰바이오 다이애그노스틱스가 수상의 영예를 안았다.
트루냇은 세계보건기구(WHO)가 공식 권고한 최초의 현장형(POC) 분자진단 플랫폼이다. 태양광 배터리로 작동이 가능해 전기나 실험실 인프라가 부족한 환경에서도 정확한 진단을 제공할 수 있는 게 특징이다. 결핵, 코로나19, 간염, 인체유두종 바이러스(HPV) 등 40개 이상의 감염병 진단이 가능하다.
스리람 나타라잔 몰바이오 다이애그노스틱스 대표는 “고촌상 수상은 결핵 퇴치를 위해 헌신해 온 우리 회사에 큰 영광이자 새로운 동기부여가 됐다”고 했다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0