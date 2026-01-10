조류독감에 7000원대 ‘金란’… “볶음밥서 계란 빼야 하나”

[토요기획] 식탁 위 덮친 ‘에그플레이션’
산란계 430여만 마리 살처분… 달걀 가격 1년 새 13.5% 올라
김밥 등 식품 물가 인상 우려… 정부 “美 신선란 224만 개 수입”
전문가 “공급량 자체 늘릴 필요… 물류시스템 등 유통구조 개선을”
《한판에 7000원… 겁나는 달걀값
달걀 한 판 가격이 7000원을 넘어서며 ‘에그플레이션’(달걀+인플레이션)이 심해지고 있다. 정부는 대책 마련에 나서고 있지만, 올겨울 조류인플루엔자가 빠르게 번지고 있어 달걀값이 쉽게 떨어지지 않을 것이란 우려가 나온다.》
“볶음밥에서 달걀을 빼야 하나 고민까지 드네요.”
강원 춘천시에서 10년째 중국집을 운영하는 유호성 씨(32)는 “달걀 가격이 올라도 너무 올랐다”며 한숨을 내쉬었다. “보통 한 달에 달걀을 200∼300판 정도 사는데, 1년 전과 비교하면 달걀값만 매달 수십만 원은 더 드는 것 같습니다. 가뜩이나 경기가 안 좋아 손님도 줄었는데 중국집 사장 사이에선 달걀 때문에 적자 보겠다는 말이 나와요.”
달걀 한 판 가격이 7000원대를 넘어서며 ‘에그플레이션(달걀+인플레이션)’이 가라앉지 않고 있다. 겨울철 조류인플루엔자(AI)가 빠르게 번지면서 높아진 달걀 가격이 밥상 물가를 끌어 올려 서민 물가 부담을 키울 것이란 우려가 나온다. 정부는 미국산 신선란 수입 절차에 착수하는 등 달걀값 끌어내리기에 나섰다. 하지만 전문가들은 “임시방편일 뿐”이라며 근본적인 대책이 필요하다고 지적한다.
● 7000원대 ‘金란’, 1년 새 가격 13%↑
7일 축산물품질평가원에 따르면 5일 현재 특란(60∼67g) 30구(한 판) 평균 소비자 판매가격은 7045원으로집계됐다.1년전(6206원)보다 13.5% 오르면서 같은 기간 소비자물가지수 상승률(2.1%)을 크게 웃돌았다. 올해 들어 평균 가격은 7081원으로 2023년(6491원), 2024년(6562원)부터 지난해(6789원) 연평균 특란 한 판 가격이 6000원대였던 걸 고려하면 높은 수준이다.
달걀 한 판 가격은 지난해 상반기(1∼6월) 4년 만에 처음으로 7000원을 넘어서며 에그플레이션 우려가 커지기 시작했다. 정부는 산지 가격을 고시하는 사업자단체 대한산란계협회에 조사관 등을 보내 현장 조사를 하는 등 가격 인하에 나섰다. 농림축산식품부에선 가공식품 원료육(돼지고기)과 제과·제빵용으로 사용되는 달걀 가공품에 대해 할당관세(무관세)를 적용하는 등 대책을 내놨다. 지난해 11월 평균 가격은 6499원까지 떨어졌다.
하지만 겨울철부터 가격이 다시 오르기 시작하면서 지난해 12월 중순부터 7000원 안팎에서 움직이고 있다. 조류인플루엔자 등 각종 질병 유행에 원-달러 환율 상승까지 겹치며 달걀 가격이 다시 치솟은 것이다.
음식점을 운영하는 자영업자나 소비자는 달걀이 ‘금(金)란’이 됐다며 울상을 짓고 있다. 세종시에서 분식점을 운영하는 최석영 씨는 “매달 수십 판을 사는데 달걀값이 떨어질 기미가 없어 걱정이 크다”면서 “다른 식자재 가격도 많이 올라 부담이다. 김밥에서 달걀 지단을 빼고 싶은 심정”이라고 토로했다.
가격 상승 여파에 달걀 구매를 줄이고 있는 소비자도 적지 않다. 충북 청주시 주부 임숙희 씨(61)는 “함께 사는 손주가 달걀프라이를 좋아해 매주 두 판씩 사는데, ‘보석란’이 된 것 같다”며 “가격이 6000원대로 내려오지 않으면 가급적 달걀이 들어가는 요리는 하지 않으려고 한다”고 말했다. 서울 종로구에 사는 김장환 씨(31)는 “혼자 살다 보니, 달걀을 이용해 간단한 요리를 만들어 먹는 경우가 많았는데 이제 그마저도 부담이 된다”고 했다. ● 겨울철 에그플레이션 장기화 우려
문제는 겨울철 조류인플루엔자가 빠르게 퍼져 나가면서 에그플레이션이 장기화할 수 있다는 점이다. 현재 충북·경기 일대 가금농장으로 들어가는 대다수 길목은 ‘긴급방역 출입 금지’라고 적힌 안전 펜스로 막혀 있다. 가금농장에서 AI H5 항원이 검출됐기 때문이다. 검사를 통해 AI H5나 H7 항원이 검출되면 즉시 닭을 살처분해야 한다.
농식품부에 따르면 지난해 11월 14일 이후 올해 1월 5일까지 경기, 충북, 충남, 전남 등 4개 시도에서 산란계 431만7000마리가 살처분됐다. 산란업계는 살처분되는 산란계 마릿수가 400만 마리를 넘어가면 달걀 가격이 4∼8% 오를 수 있다고 내다본다. 특히 이번에 나타난 H5N1형은 감염력이 일반 조류인플루엔자보다 10배가량 높은 것으로 전해지면서 조류인플루엔자 확산세가 커질 수 있다는 불안감이 크다. 닭 사료가 되는 곡물의 수입 의존도가 높은 상황에서 원-달러 환율이 1400원대를 유지하는 점도 악재로 꼽힌다.
산란 업계에서는 ‘난각번호 4번’ 퇴출 유예 조치가 가격 상승을 부추겼다는 분석이 나온다. 난각번호는 닭의 사육 방식을 표시하는 숫자를 뜻한다. 1번은 방사 사육이, 2번은 축사 내 평사, 3번은 개선된 케이지, 4번은 기존 케이지에서 사육하는 것을 뜻한다. 정부는 지난해 9월부터 동물복지를 위해 좁은 케이지에서 닭을 키우는 4번 방식을 금지할 예정이었지만 시행을 앞두고 2년 유예를 결정했다.
규제에 대한 불안감에 농가들이 지난해 10, 11월 달걀 물량을 시장에 대거 쏟아내며 일시적인 공급 과잉과 가격 하락이 나타났다. 그러나 이 물량이 소진된 지난해 12월부터 다시 가격이 오르기 시작했다.
에그플레이션으로 제과·제빵, 외식 분야로 물가 부담이 전이될 수 있다는 우려가 적지 않다. 달걀은 각종 음식과 소스 등 재료로 쓰이기 때문이다. 김밥이나 냉면 등 분식류와 빵·과자류 등 가격이 연쇄적으로 오를 수 있다. 김대종 세종대 경영학부 교수는 “달걀은 김밥, 각종 음식에 재료로 쓰이는 필수재 성격이 강하다”며 “달걀값이 런치플레이션(점심 외식비 인상)으로 이어질 수도 있다”고 경고했다.
● 에그플레이션에 골머리 앓은 美
미국도 지난해 에그플레이션으로 골머리를 앓았다. 미 노동부에 따르면 지난해 3월 미국 내 달걀 12개 가격은 평균 6.227달러까지 치솟았다. 1년 전(2.992달러)과 비교하면 배 넘게 올랐다. 이 여파로 미국 소비자물가지수(CPI)가 3%대로 높아졌다는 분석이 나오기도 했다.
미국 달걀값이 오른 건 한국과 마찬가지로 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 여파였다. 2024년 12월 말부터 시작된 조류인플루엔자 확산으로 산란계 5000만 마리 이상이 살처분되며 수급에 비상이 걸렸다. 같은 해 11월까지만 해도 3달러대를 유지하던 미국 달걀 가격은 12월부터 4달러대로 올랐다. 이후에도 급속히 오르면서 지난해 3월에는 6달러 선을 돌파했다.
샌드위치 등을 파는 식당 프랜차이즈 와플하우스에선 달걀이 포함된 메뉴에 약 700원을 추가하는가 하면, 펜실베이니아주에서는 수송 트럭 내 달걀이 도난당하는 일까지 벌어졌다. 대형마트에선 구매할 수 있는 달걀 수량을 1~2박스로 제한하기도 했다. 이마저도 가격이 오를 것을 우려한 시민들이 사재기에 나서며 마트 진열대가 텅 비는 상황까지 연출되면서 미국 전역에서는 달걀 품귀 현상이 이어졌다.
미국 정부는 비상이 걸렸다. 트럼프 행정부는 달걀 품귀 문제를 해결하기 위해 10억 달러 규모의 긴급 방역 자금을 투입하고, 브라질과 한국에서 달걀을 수입하는 등 달걀 가격 인하 총력전에 나섰다. 그린란드를 팔지 않으면 무자비한 관세를 물리겠다고 경고하던 낙농 강국 덴마크에 달걀을 수출해 달라고 요청하는 아이러니한 상황까지 벌어졌다.
지난해 2분기(4∼6월) 이후 조류인플루엔자 확산세가 꺾이고 수입 물량이 시장에 본격 공급되면서 미국 내 달걀 가격은 3달러대로 되돌아왔다. 공급이 늘어나면서 자연스럽게 가격 인하로 이어진 셈이다.
● “수입 는다고 가격 내려갈지 의문”
한국에 상륙한 에그플레이션은 쉽게 가라앉지 않고 있다. 조류인플루엔자가 빠르게 퍼지고 있는 데다 설 연휴 달걀 소비가 늘어나면서 가격 상승을 부추길 것이란 우려도 큰 상황이다. 정부는 미국 등 해외에서 달걀을 수입하는 방식으로 공급을 늘려 에그플레이션에 대응하겠다는 계획이다.
농식품부는 달걀 납품단가 인하 지원에 나서겠다고 밝혔다. 농협, 하나로마트 등에서 달걀 한 판을 판매할 때 1000원을 깎아주면 이 중 100원은 정부에서 지원하는 방식이다. 미국에서 달걀을 수입해 공급량을 늘릴 방침도 내비쳤다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “신선란 224만 개 수입 절차에 즉시 착수해 1월 중으로 시장에 공급하고, 육계 부화용 유정란도 700만 개 이상 수입하겠다”고 밝혔다.
농식품부 관계자는 “올해 상반기 달걀 가공품 4000t에 대해 할당관세를 적용해 수입을 늘릴 계획”이라며 “국내 달걀 공급 자체가 달리는 상황은 아직 아닌 것으로 파악 중이다. 달걀 가격이 7000원 선에서 더 오르진 않을 것으로 보인다”고 설명했다.
전문가들은 신선란 수입 확대 조치가 임시방편에 불과하다고 지적한다. 이종우 아주대 경영학과 교수는 “하루에 생산되는 달걀이 전국 5000만 개가 넘는데 수입이 늘어난다고 가격이 내려갈지 의문”이라며 “겨울철 난방비 지원 등 농가에 직접적인 인센티브를 주는 방식으로 국내 달걀 공급량 자체를 늘리는 방법이 필요하다”고 말했다. 정연승 단국대 경영학과 교수는 “달걀 등 국내 농축산물 업계는 창고 보관법 등 근대적인 물류 시스템을 가지고 있는 경우가 많다”며 “인공지능(AI) 등을 도입해 생산량을 늘리는 방식으로 대응해야 한다”고 강조했다.
