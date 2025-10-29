[속보]트럼프 “한국과 무역 합의, 거의 최종 확정”〈로이터〉

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 리더스 특별 만찬에서 “(한미 관세협상 중) 매우 중요한 항목에 대해선 결론을 내렸다”고 밝혔다.
이재명 대통령 주축이 돼 아시아태평양 국가 정상과 함께한 이번 만찬에는 트럼프 대통령 외에 르엉 끄엉 베트남 국가주석, 앤서니 앨버니지 호주 총리, 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리, 로렌스 웡 싱가포르 총리, 마크 카니 캐나다 총리, 아눈티 찬위라꾼 태국 총리 등이 참석했다.
이 대통령은 만찬 전 환영사를 통해 “전 세계가 여러 가지 측면에서 복합적으로 위기 겪고 있지만 이럴 때 일수록 각국 연대가 매우 중요하다고 생각한다”며 “특히 트럼프 대통령이 오늘 함께 자리해주신 것은 정말 각별한 의미가 있다고 생각한다. 세계 평화와 국가간 연대를 위하여”라며 건배사를 외쳤다.
이 대통령 환영사에 이어 마이크를 넘겨 받은 트럼프 대통령은 “한국과의 관세 협상이 최종 단계에 왔고 국가 안보에 대해서도 중요한 대화를 나눴다“며 “한국과의 관세협정이 최종 단계에 왔고 국가 안보에 대해서도 중요한 대화를 나눴다”며 “일본에서도 아주 성공적 회의를 가졌다. 대규모의 관세 협상을 성공적 마무리했다. 한국, 일본에게 다 도움되는 결론이라 믿는다”고 말했다.
이날 트럼프 대통령의 발언을 보면 한미 관세 협상이 최종 타결된 것은 아니지만, 안보 협상 등에선 사실상 마무리가 됐고 나머지 3500억 달러 투자 방식에 대해선 일부 이견이 남은 것으로 풀이된다. 일각에선 실무 단계에서의 협상문 문안 조정 정도만 남았다는 해석도 나온다.
트럼프 대통령은 APEC 정상회담 기간 한국의 환대에 대해서도 감사의 뜻을 전했다. 그는 한국 정부가 나에게 카펫을 깔고 환영해줬다. 그리고 저에게 준 금관도 탁월한 예술 작품이다”라며 “미국 대통령 중 처음으로 무궁화 훈장을 받아 감사하며 잊을 수 없을 것”이라고 했다.
다음날 예정된 시징핑 국가 주석과의 정상회담에 대해서도 “기대된다”고 했다. 그는 “한 달 동안 미중 상호간 많은 대화가 있었다. 양측 모두 만족할 만한 결과가 나올 것”이라고 예견했다.
