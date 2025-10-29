제주삼다수, ‘탐정콘셉트’ 고객체험공간 연다… “소비자와 즐거운 소통 확대”

서귀포 수망다원서 3주간 ‘탐정사무소’ 팝업스토어 운영
참여형 미션과 다도 체험으로 브랜드 철학 전해
방문객 대상 굿즈 증정 및 포토존 마련
주말엔 예약제 다도 클래스 진행
제주삼다수는 오는 10월 30일부터 11월 19일까지 서귀포시 남원읍 수망다원에서 체험형 팝업스토어 ‘제주삼다수 탐정사무소’를 연다고 29일 밝혔다. 이번 행사는 브랜드의 품질과 가치를 직접 느낄 수 있는 참여형 고객 경험 프로그램으로, 제주를 찾은 여행객과 도민들에게 색다른 즐길 거리를 제공한다.
‘제주삼다수 탐정사무소: 미션 시작! 제주삼다수의 우수성을 밝혀라!’라는 이름으로 열리는 이번 팝업은 탐정 콘셉트를 접목한 스토리형 체험 공간이다. 관람객은 탐정이 되어 단서를 찾고 미션을 해결하며, 브랜드가 가진 철학과 품질에 자연스럽게 접근한다. 인테리어는 실제 탐정 사무실을 떠올리게 꾸며졌으며 숨겨진 단서와 미션이 곳곳에 배치돼 추리게임 같은 재미를 더한다.
참가자는 QR코드를 통해 ‘탐정유형 검사’를 먼저 진행한 뒤, 결과에 따라 순발력·판단력·관찰력 테스트로 구성된 세 가지 미션을 수행한다. 체험을 마친 후에는 포토존 ‘셜록쏭이의 서재’와 즉석 포토부스에서 사진 촬영이 가능하며, 체험 후기를 작성하면 녹차 티백이나 아크릴 키링, 스티커 등 굿즈를 받을 수 있다.
현장에는 녹차밭과 잔디공간으로 꾸려진 휴식존도 마련됐다. 방문객은 자유롭게 사진을 찍거나 휴식을 즐길 수 있다. 주말에는 사전 예약을 통해 참여하는 ‘다도 클래스 & 카페 프로그램’이 운영된다. 참가자는 제주삼다수로 우린 차와 다과를 맛보며 제주의 자연을 느끼는 시간을 가질 수 있다.
제주삼다수 측은 “이번 팝업은 단순한 홍보를 넘어 브랜드의 이야기를 체험 형태로 전하려는 시도다. 앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 고객과 소통하겠다”고 밝혔다.
