‘정기선 회장 시대’ 첫 구조 개편…HD현대중공업-HD현대미포 합병안 주총 통과

HD현대가 HD현대중공업과 HD현대미포를 합친 통합 HD현대중공업을 12월 1일 출범시킨다. 17일 수석부회장에서 회장으로 승진한 정기선 HD현대 회장 시대의 첫 그룹 내 구조 개편이다.
HD현대중공업과 HD현대미포는 이날 열린 임시주주총회에서 양사 간 합병계약 체결 승인 안건이 각각 98.54%, 87.56% 찬성률로 통과됐다고 23일 밝혔다. 이로써 중형선 전문 조선사 HD현대미포는 사라지고, 이를 흡수한 통합 HD현대중공업이 출범하게 된다.
양 사는 앞서 올 8월 ‘K방산’ 선도를 위해 합병 추진을 발표했다. 치열해지는 글로벌 시장에서 기업의 몸집을 키워 우위를 확보하기 위한 취지다. 이어 공정거래위원회는 지난달 합병을 승인했다. HD현대는 내년 1월 1일에는 HD건설기계와 HD현대인프라코어 통합을 앞두고 있다.
통합 HD현대중공업은 2035년 지난해(19조 원)의 2배에 이르는 37조 원의 매출을 내겠다는 목표를 세웠다. HD현대중공업의 국내 최다 함정 건조·수출 실적과 기술력을 HD현대미포의 함정 건조 적합 독(dock) 및 설비와 결합하면 글로벌 방산 시장에서 경쟁력이 더 커질 것이란 기대가 나온다.
