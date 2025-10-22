경기 버스요금 25일부터 200~400원 인상…일반버스 1650원

뉴스1

청소년 요금의 경우 교통카드를 기준으로 일반형은 1010원에서 1160원으로, 좌석형은 1820원에서 1860원으로, 직행 좌석형(광역)은 1960원에서 2300원으로, 경기 순환형은 2140원에서 2420원으로 오른다.