디자인피봇, 전국 거점 센터 확대…노코드 플랫폼으로 중소기업 디지털 전환 가속

웹서비스 제작 전문기업 휴먼피봇(Human Pivot)이 중소기업의 온라인 경쟁력 강화를 위해 노코드 기반 웹 제작 솔루션 ‘디자인피봇’을 앞세워 인천·천안·대전·의정부 등 4개 지역에 거점 센터를 구축하고, 실전형 디지털 전환 지원에 나섰다.
디자인피봇은 코딩 지식 없이도 홈페이지, 쇼핑몰, 앱을 손쉽게 구축할 수 있는 노코드 플랫폼이다. 템플릿과 드래그앤드롭 방식으로 빠르게 구축이 가능하며, 제작 기간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있어 중소기업의 웹 운영 부담을 경감시킨다.
휴먼피봇은 단순한 웹 제작을 넘어, 홈페이지를 ‘매출 중심 플랫폼’으로 전환하는 전략을 제시한다. ‘BRANDING + PROMOTION = WEBSITE’이라는 공식을 바탕으로, 변하지 않는 정보(회사·제품 소개)와 주기적으로 갱신되는 콘텐츠(이벤트, 후기, SNS·블로그)를 구조적으로 분리해 설계한다. SNS와 블로그 콘텐츠는 해시태그 기반으로 홈페이지에 자동 등록·분류되어 운영 리소스를 줄이면서도 생동감 있는 웹사이트를 구현할 수 있다.
다양한 외부 시스템 연동 기능도 강점이다. SNS, 오픈마켓, 하이브리드 앱, 다국어 서비스, 해외 결제, API 연동 등을 통합 제공해, 실질적인 디지털 마케팅 실행을 위한 기반을 제공한다.
정부 지원 사업 연계도 눈에 띈다. 디자인피봇은 관광혁신바우처, 중소기업혁신바우처의 공급기업으로 지정돼 있어, 수요기업은 자부담 10%만으로 웹사이트를 구축할 수 있다. 구축 이후에는 언론 제휴를 통해 보도 콘텐츠 제작·배포까지 지원하며, 이는 초기 트래픽 확보와 브랜드 신뢰 형성, 전환율 향상으로 이어진다.
각 지역 센터는 브랜딩 컨설팅, 제품 사진 촬영, 상세페이지 디자인, 리플렛 제작 등 시각 콘텐츠 제작까지 원스톱으로 지원한다. 지역 산업 특성에 맞는 웹 전략 수립을 통해 단순 구축을 넘어 성과 중심 운영으로의 전환을 도모한다.
휴먼피봇은 현재 인천, 천안, 대전, 의정부 4개 센터를 중심으로 전국 통합형 디지털 지원 체계를 운영 중이며, 향후 거점을 지속 확대해 중소기업 중심의 디지털 생태계 조성에 박차를 가할 계획이다.
휴먼피봇 이흥연 대표는 “중소기업에 필요한 것은 빠르게 만들고, 쉽게 운영하며, 광고와 유기적으로 연결되는 웹사이트”라며 “디자인피봇은 노코드 제작부터 콘텐츠 자동화, 광고 연계, 보도홍보까지 한 번에 설계해 전환율과 운영 효율을 동시에 끌어올린다”고 말했다.
