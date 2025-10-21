‘냉동치킨’ 힘주는 CJ제일제당… 인기 힘입어 신제품 추가 지속

인기 냉동치킨 ‘소바바치킨’, 누적 판매 2000만 봉 돌파
세 번째 맛 ‘마쏘킥 순살’로 제품 라인업 확장
‘소스코팅 공법’으로 구현한 바삭한 식감 인기
온라인몰 이벤트로 신제품 알리기 박차
CJ제일제당의 냉동치킨 브랜드 ‘고메 소바바치킨’이 누적 판매 2000만 봉을 넘어선 가운데, 세 번째 신제품 ‘마쏘킥 순살’을 출시하며 제품 포트폴리오 확대에 나섰다.
‘고메 소바바치킨’은 두 번 튀긴 닭고기에 CJ제일제당이 자체 개발한 ‘소스코팅 공법’을 적용한 제품이다. 이 기술은 소스를 얇게 입혀 바삭함을 유지하면서도 풍부한 맛을 살리는 방식으로, 냉동치킨의 한계를 뛰어넘었다는 평을 듣는다. 2023년 첫 출시 이후 꾸준히 판매량을 늘리며 올해 9월 말 기준 2000만 봉 돌파를 기록했다.
신제품 ‘마쏘킥(마늘쏘이킥) 순살’은 매콤한 간장소스에 마늘 향을 더해 감칠맛을 높였다. 대파와 고추의 풍미가 더해져 ‘매콤짭짤한 소이소스에 마늘로 킥!’이라는 콘셉트를 완성했다. 닭가슴살 특유의 퍽퍽함은 줄이고 육즙을 유지해 부드러운 식감을 강조했으며, 소스를 얇게 코팅해 기존 ‘소바바치킨’의 시그니처인 바삭한 튀김 옷을 극대화했다. 에어프라이어에 약 10분이면 조리할 수 있어 간편식으로도 적합하다.
CJ제일제당은 ‘고메 소바바치킨’ 외에도 ‘CJ 자메이카 스타일 치킨’처럼 외식 메뉴를 집에서도 즐길 수 있는 제품을 잇달아 선보이고 있다. 특히 ‘CJ 자메이카 스타일 치킨’은 출시 직후 B마트 ‘핫한 신상품 Top 30’ 1위를 차지했으며, 유튜브 협업 영상이 800만 뷰 이상 조회되며 초기 흥행을 이어가고 있다.
CJ제일제당 관계자는 “냉동치킨 시장에서 ‘소스형 치킨’ 트렌드를 이끌어온 소바바치킨이 이번엔 마늘 기반의 매운맛으로 새로움을 더했다. 앞으로도 자체 기술력을 바탕으로 다양한 외식형 제품을 선보여 소비자 선택의 폭을 넓혀나가겠다”고 말했다.
