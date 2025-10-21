추석 연휴 해외 카드 이용 건수 40% 급증…국내선 줄어

최장 열흘간 이어진 추석 황금연휴 기간에 해외 카드 이용이 40% 넘게 늘어난 것으로 나타났다.
21일 신한카드 빅데이터연구소가 개인 카드 회원 이용을 분석한 결과 이달 3∼9일 해외 오프라인 및 유통, 숙박, 교통 등 여행 관련 업종의 하루 평균 이용 건수는 지난해 추석 연휴(9월 14∼18일) 대비 40.5% 증가했다. 해외 이용 금액은 37.7% 늘어났고, 이용 회원 수도 27.6% 증가했다.
반면 국내 소비는 소폭 늘어나는 데 그쳤다. 이용 건수와 회원 수는 오히려 줄었다.
추석 연휴 국내 음식점, 카페·제과점, 편의점, 백화점, 대형 할인점, 주유, 놀이공원, 영화관 업종의 하루평균 이용 금액은 지난 추석 대비 0.2% 늘었다. 이용 건수(－4.7%)와 회원 수(－4.7%)는 감소했다.
업종별로는 음식점, 백화점, 놀이공원, 주유를 제외한 모든 업종에서 이용 금액이 줄었다. 감소 폭이 가장 큰 업종은 영화관으로 이용 건수(－56.0%), 금액(－48.9%), 회원 수(－55.8%) 모두 절반 수준으로 줄었다.
신한카드 관계자는 “지난해 ‘베테랑2’와 같은 흥행작이 추석 연휴 개봉하면서 영화관 수요가 증가했으나 올해는 폐점 영화관 증가, 동영상 스트리밍(OTT) 이용 확산 등으로 영화 관람 수요가 줄었다”고 말했다.
음식점 이용 금액은 6.8% 늘었지만, 카페·제과점은 2.1% 줄었다. 편의점(－4.9%), 대형 할인점(－20.6%) 이용 금액도 감소했다.
다만 백화점은 이용 건수(13.3%), 금액(16.8%), 회원 수(12.8%)는 모두 증가했다.
신한카드 관계자는 “긴 연휴로 해외여행 수요가 늘어났지만, 국내 이동 및 소비는 줄어든 것으로 보인다”고 말했다.
신무경 기자 yes@donga.com
