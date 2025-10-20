농협, ‘피싱·스미싱 방지서비스’ 도입 추진… 비대면 금융사기 예방 강화

농협 상호금융은 20일 비대면 금융사고 예방과 고객 자산 보호를 위해 ‘피싱·스미싱 방지서비스’를 포함한 다양한 금융사기 대응 솔루션을 도입한다고 밝혔다.
이번 서비스는 문자메시지나 SNS를 통해 수신된 위험 URL 주소를 실시간 탐지하고 팝업으로 안내하는 기능을 제공한다.
농협은 해당 서비스를 올해 중 NH콕뱅크 이용 고객에게 무상 제공할 계획이고 휴대전화 부정 개통을 차단할 수 있는 ‘명의도용 방지서비스’ 도입도 검토 중이라고 설명했다.
이와 함께 농협은 휴대폰 개통정보 및 단말기·USIM 교체 이력을 확인할 수 있는 ‘휴대폰 개통이력 서비스’를 도입해 이상거래탐지시스템(FDS)과 연계, 비정상 거래 탐지 기능을 강화할 예정이다.
여영현 상호금융대표이사는 “비대면 금융사기 수법이 점차 정교해지면서 금융 취약계층이 피해 위험에 노출되고 있다”면서 “다양한 기술적 조치를 통해 고객이 안심하고 이용할 수 있는 금융환경을 조성하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0