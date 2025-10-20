때이른 초겨울 날씨에… 편의점서 군고구마·어묵 매출 껑충

때이른 초겨울 날씨가 찾아오면서 편의점에서 동절기 상품 매출이 크게 늘어난 것으로 나타났다.
20일 GS리테일에 따르면 전날 최저기온이 한 자릿수로 떨어지면서 편의점 GS25에서 동절기 카테고리 매출이 전주 동요일 대비 증가했다. 대표적으로는 군고구마(175.6%), 즉석어묵(111.2%), 꿀음료(68.1%), 한방음료(54.5%), 핫아메리카노(20.6%), 핫팩(587.3%), 방한용품(257.3%) 등의 매출이 크게 신장했다.
특히 카페25의 경우 전주 동요일 기준 핫아메리카노와 아이스아메리카노의 판매 비중이 각각 46%와 56%였으나, 이날에는 따뜻한 아메리카노가 62%로 14%p 늘었다.
GS25는 겨울로 접어드는 계절 변화에 맞춰 다양한 동절기 상품에 대한 라인업 확대와 파격적인 행사를 진행할 계획이다. 이정수 GS리테일 카운터FF팀 MD는 “급격히 떨어진 기온으로 호빵, 군고구마, 즉석어묵 등 따뜻한 간식과 보온 관련 상품을 찾는 고객이 크게 늘었다”라며 “찬바람 시즌에 맞은 알찬 행사와 동절기 상품 확대를 통해 고객의 만족도를 지속 높여가겠다”라고 말했다.
