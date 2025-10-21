지역 생태계 보호부터 미래 세대 교육까지 ESG ‘박차’

[2025 K-ESG 경영대상] 어플라이드 머티어리얼즈 코리아 ㈜
재료공학 솔루션 분야 글로벌 선도 기업 ‘어플라이드 머티어리얼즈 코리아’가 ‘2025 K-ESG 경영대상’ 종합 ESG 대상에 선정됐다. 아울러 외교부 장관상을 수상했다.
미국 실리콘밸리에 본사를 둔 어플라이드 머티어리얼즈는 전 세계 모든 반도체 칩과 첨단 디스플레이 제품 생산에 사용되는 재료공학 솔루션의 선두 주자다. 1989년 한국에 진출해 반도체 장비를 시작으로 디스플레이 장비까지 다양한 분야에서 활약 중이다.
어플라이드 머티어리얼즈 코리아는 지역 생태계 보호부터 교육까지 ESG 경영 실천에 앞장서며 지역사회에 긍정적 영향을 확산하고 있다. 2020년부터 환경실천연합회와 협력해 시민 참여형 환경 활동 ‘우리 하천 지킴이’를 전개 중이다.
어플라이드는 약 5만 명의 시민과 함께 황구지천, 오산천, 공릉천, 중랑천 등 10개 하천에서 비점오염원(출처가 불명확한 오염원) 모니터링, EM(유용 미생물) 흙공 제작 및 투척, 수질 정화 식물 식재, 생태계 교란 식물 퇴치 등의 활동을 지속 전개하며 관리 하천의 수질을 실질적으로 개선하는 성과를 냈다.
지난달 20일에는 ‘세계 청소의 날(World Cleanup Day)’을 맞아 임직원과 가족 봉사자들이 화성시 동탄 신리천 일대에서 하천 생태계 복원을 위한 EM 흙공 투척 및 플로깅 활동을 진행했다.
어플라이드는 미래 세대에 교육 기회를 제공하기 위해 다양한 프로그램도 지원한다. 초록우산어린이재단과 ‘어플라이드와 함께하는 과학교실’을 5년 연속, ‘어플라이드와 함께하는 전통문화교실’을 2년 연속 후원해왔다.
올해 과학교실과 전통문화교실 프로그램은 성남·이천·화성·평택 등 경기 남부 지역 25개 지역아동센터를 대상으로 여름방학 기간에 진행됐으며 어플라이드 머티어리얼즈 코리아 임직원이 강사로 참여해 아동들이 교육에 쉽게 몰입하고 즐겁게 참여하도록 지원했다.
또 반도체 및 디스플레이 산업으로 진로를 희망하는 청년들을 위한 인턴십 프로그램 ‘어플라이더(APPLIEDer)’를 운영하는 등 산업 인재 발굴 및 후원에 지속 힘쓰고 있다.
