경기장 ‘멀티 플레이어’ AI… 전술분석가-스카우트-PD 역할까지

[토요기획] AI가 바꿔놓은 경기장 풍경
초 단위로 경기 흐름 읽고, 맞춤형 데이터로 전술 설계
데이터 기반 ‘유망주 스카우트’… 미래 적응력까지 예측 가능해
유소년-동호회 대회 무인 중계… 참석 못해도 경기 볼 수 있어
손흥민 골, 2분이면 SNS 업로드… 생성형 AI로 하이라이트 편집도
《중계에 분석까지… 경기장 멀티 플레이어 AI
피나는 연습만이 유일한 승리 공식으로 통하던 스포츠 현장에 인공지능(AI) 바람이 불고 있다. AI가 전술 설계부터 경기 중계, 하이라이트 편집까지 대신하는 시대. AI가 바꿔놓은 경기장 풍경을 들여다봤다.》
비가 추적추적 내리는 밤이었다. 서울 마포구 서울월드컵경기장 3층 관중석 난간엔 태극전사들을 지켜보는 세 개의 ‘눈’이 조용히 빛나고 있었다. 조명을 받아 반짝이는 잔디, 땀에 젖어 달라붙은 유니폼, 미끄러지는 공. 세 개의 눈은 그 모든 장면을 초 단위로 기록했다.
국내기업 ‘비프로컴퍼니(비프로)’의 인공지능(AI) 카메라는 한국과 브라질의 10일 A매치 경기를 집요하게 읽어냈다. 사람의 손길을 거치지 않고 스스로 시선을 돌려가며 그라운드를 누비는 선수 22명의 움직임을 끊임없이 추적했다. 카메라가 수집한 선수별 슈팅 기록, 양 팀의 점유율 등 주요 데이터는 실시간으로 전달돼 중계 화면 속 숫자로 다시 태어났다.
스포츠 세계에서 “노력은 배신하지 않는다”는 말은 가장 자주 인용되는 구절일 것이다. 시상대에 선 선수들은 으레 “피나는 연습만이 전부다”와 같은 수상 소감을 늘어놓곤 한다. 불과 얼마 전까지만 하더라도 대부분 맞는 이야기였을 테다.
하지만 AI가 경기를 해부하듯 분석하는 요즘 그런 믿음은 조용히 재해석되고 있다. 정확한 수치와 데이터를 얼마나 확보하느냐가 경기력 향상으로 직결되는 시대. 기술 발전은 선수의 ‘감(感)’에 힘을 더할 ‘근거’를 쌓고 있다.
● 데이터가 전술을 만든다
“선수의 노력과 열정이 기본값이라면 어디에 노력을 기울여야 할지 좌표를 제시하는 것이 우리의 역할입니다.”
14일 서울 종로구 비프로 사무실에서 만난 양준선 비프로 아시아태평양(APAC) 본부장(사진)은 이같이 말했다. 선수들의 땀방울이 성과로 이어질 수 있도록 돕는 ‘나침반’이 되겠다는 의미다.
AI의 등장이 스포츠 산업의 지형을 바꾸고 있다. 비프로는 그 변화의 흐름을 선도하고 있는 기업 중 하나다. 비프로는 전 세계 경기장 400곳에 설치한 AI 카메라를 통해 경기와 훈련 장면을 촬영하고, 선수들의 움직임을 데이터로 가공해 고객사에 제공한다.
비프로는 한국 프로축구 K리그1 12개 전 구단과 잉글랜드 프리미어리그(EPL), 독일 분데스리가 등 유럽 주요 리그에 속한 일부 팀까지 고객으로 두고 있다. 레알 마드리드와 FC 바르셀로나가 맞붙은 4월 스페인 국왕컵(코파 델 레이) 결승전 때도 비프로의 AI 카메라가 촬영한 영상과 데이터가 양 구단과 스페인축구협회에 실시간으로 전달됐다.
비프로는 카메라 세 대로 경기장을 좌우로 나눠 촬영한다. 이렇게 얻은 영상을 파노라마 형태로 이어 붙이면 ‘한눈에 보는 경기장’이 완성된다.골키퍼부터 공격수까지전후좌우의 움직임을 동시에 볼 수 있는 하나의 기다란 영상이다. 비프로는 이 영상을 구단에 분석용으로 제공한다.
흥미로운 점은 영상을 재생하는 도중에도 주목할 선수를 마킹하거나 수비수 간 거리를 측정하는 게 가능하다는 것이다. AI 카메라가 촬영 과정에서 각 선수를 자동으로 인식해 추적하기 때문이다. 이를 통해 선수별 패스 성공률과 시도 횟수 등 공과 관련된 플레이뿐 아니라 선수들의 움직임 데이터도 별도로 수집한다. 최고 속도, 순간 가속도 등 세부 지표까지 포함된다.
기존의 조끼형 위성위치확인시스템(GPS) 장비가 이를 착용한 선수의 정보만을 기록하던 것을 넘어 상대 팀 선수들의 움직임까지 함께 분석할 수 있다는 점이 차별점이다. 이러한 정보는 경기 중 벤치의 코치진에게도 전달된다.
특히 눈에 띄는 서비스는 구단별 맞춤형 데이터를 제공하는 ‘비스포크 데이터’다. 예를 들어 포항 구단은 코너킥 상황에서 각 선수가 차올린 공이 떨어진 위치와 슈팅·골로 이어진 비율 등에 대한 데이터를 전달받아 훈련에 참고하고 있다. 포항 관계자는 “경기 전에 상대 팀의 공격 패턴을 분석해 수비 전술을 가다듬는 등 다방면에 데이터를 활용하고 있다”고 말했다.
현재 한국프로축구연맹 ‘데이터 포털’에 공개되는 K리그 경기 통계 역시 이 AI 카메라에서 출발한다. 공격, 수비, 패스, 골키퍼 등 네 개의 주요 항목 아래 300∼400개의 세부 지표가 쌓인다. 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)도 이를 토대로 경기 전술 트렌드를 연구하고 분석 자료로 활용하고 있다.
● 스카우트의 노트를 바꾸다
프로 구단이 AI 데이터를 활용하는 영역은 경기 분석과 전략 운용에 한정되지 않는다. EPL 명문 구단 리버풀은 2024년부터 비프로와 손잡고 ‘데이터 기반의 유망주 스카우팅 프로젝트’를 진행하고 있다. 스카우팅 기준에 부합하는 경기력 지표를 함께 개발하고 구단이 모니터링하고 있는 경기에 대한 분석을 의뢰해 제공받는 식이다.
스카우트가 모든 경기를 일일이 챙기기 어려운 구단 입장에서는 시간과 비용을 절감하면서도 경쟁력을 높일 수 있는 새로운 도구가 생긴 셈이다. 양 본부장은 “데이터가 모든 걸 알려주진 않지만 없는 것을 나타내지도 않는다”며 “선수들의 역량을 직관적으로 확인할 수 있다 보니 수요가 있다”고 설명했다.
2016년 K리그 유소년팀을 대상으로 서비스를 시작한 비프로는 현재 독일, 미국, 스페인, 영국, 이탈리아, 일본, 프랑스까지 총 8개국에 지사를 두고 전 세계 3000∼3500개 구단과 기관에 서비스를 제공하고 있다. 사업 영역도 핸드볼, 풋살, 농구까지 확장했다.
비프로의 장기 목표는 누구나 접근할 수 있는 ‘축구 도서관’을 만드는 것이다. 양 본부장은 “과거의 스포츠는 코칭스태프와 선수, 학부모, 팬이 가진 정보량이 제각각인 비대칭적인 구조였다”며 “더 객관적이고 방대한 정보를 생산해 격차를 줄이는 것이 목표”라고 했다. 이어 “예전 같으면 수많은 인력이 투입돼야 했을 작업이지만 이제는 AI가 이를 가능케 하고 있다. 이런 변화가 스포츠 산업이 한 단계 성장하는 기반이 될 것”이라고 강조했다.
다른 구단에서 선수를 영입할 때도 AI를 활용한다. 선수의 경기 데이터를 분석해 해당 선수가 다른 리그나 팀 전술 체계에 얼마나 잘 적응할지 예측하는 것. 예컨대 공을 다룰 시간이 줄거나 더 빠른 상대를 만났을 때 어떤 움직임을 보이는지 파악해 그 선수가 ‘세계에서 공수 전환이 가장 빠른 리그’인 EPL에서 경쟁력을 발휘할 수 있을지 가늠하는 식이다.
챗GPT 같은 대규모언어모델(LLM)도 축구 이적 시장에서 활용되고 있다. 이탈리아의 AI 기반 축구 데이터 분석 기업 ‘사커멘트(Soccerment)’는 LLM을 자사의 데이터 분석 플랫폼에 통합하는 작업을 진행 중이다. ‘아스널(잉글랜드)이 부카요 사카를 잃는다면 누가 가장 비슷한 대체자일까?’라고 질문하면 AI는 사카를 돌파와 전진 패스로 위협을 창출하는 선수로 판단한 뒤 바르셀로나의 하피냐를 대체자로 제시한다. 이는 미켈 아르테타 아스널 감독이 실제로 과거에 하피냐를 영입하려 했던 이유와도 맞닿아 있다.
● 생활체육도 AI 시대
스포츠에선 모든 선수가 자신의 활약상을 다시 보고 싶어 한다. 그 무대가 세계대회이든 동네 경기장이든 마찬가지다. 이런 수요에 따라 AI의 영향력은 생활체육과 아마추어 무대로도 확산하고 있다.
지난달 열린 제51회 한국기자협회 서울지역 축구대회 역시 AI 중계 플랫폼 ‘포착’을 통해 생중계됐다. 이 대회에서 데뷔 골을 터뜨린 한 동료 기자는 “다시보기를 10번 넘게 돌려 봤을 정도로 만족감이 높았다”고 했다.
KT스카이라이프가 8월 론칭한 포착은 이스라엘의 AI 중계 전문 기업 ‘픽셀롯(Pixellot)’의 카메라 시스템을 기반으로 한다. 비프로의 카메라가 선수를 추적한다면 포착은 공을 따라다니면서 최적의 경기 화면을 구성하는 것이 특징이다. 분석보다 ‘중계’에 방점을 둔 셈이다. 이용자들은 TV나 휴대전화 애플리케이션(앱) 등을 통해 이를 시청할 수 있다.
KT스카이라이프는 2025 화랑대기 전국 유소년 축구대회, 전국생활체육대축전, 프로야구 KT 퓨처스리그(2군) 경기 등의 중계를 맡았다. 안방 경기장이 따로 없는 단체 대상으로는 이동형 카메라 서비스도 제공하고 있다. 순천중앙초 같은 학교별 수요도 생겨났다. 지방자치단체의 관심도 크다. 경북 구미시는 포착을 통해 사회인 야구단 및 동호회 경기를 중계하고 있다.
운동선수를 꿈꾸는 자녀를 둔 부모들 사이에서도 AI 중계 플랫폼에 대한 관심이 커지고 있다. 프로 구단에 입단하지 못한 선수들은 자신의 경기를 전문 장비로 촬영하거나 분석받을 기회가 많지 않다. AI 플랫폼은 이 과정을 자동화해 누구나 비교적 저렴한 비용으로 경기 장면을 기록하고 공유할 수 있도록 돕는다. 한국 프로야구를 대표하는 왼손 투수 김광현(SSG)도 오른손 투수인 아들 민재 군이 뛰는 리틀야구 경기를 포착을 통해 시청하곤 한다.
포착 관계자는 “무인 카메라로 경기를 촬영하고 자동 편집해 중계하기 때문에 기존 방식 대비 최대 90%까지 비용을 줄일 수 있다”며 “특히 인력과 예산이 부족한 아마추어 경기나 비인기 종목에서 주목받고 있다”고 설명했다.
픽셀롯은 현재 70개국 이상에 진출해 3만 대 이상의 AI 중계 카메라를 운영 중이다. 미국 고교 및 대학 리그에서 이미 표준 장비로 자리 잡았다. 글로벌 AI 중계 시장은 2024년 기준 7억 달러(약 9946억 원) 규모로 추산된다.
● 하이라이트도 AI의 손끝에서
미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA) FC에서 활약하고 있는 손흥민이 지난달 14일 새너제이전(4-2·LA FC 승)에서 킥오프 52초 만에 ‘벼락 골’을 터뜨렸을 때 팬들을 놀라게 한 것은 득점 장면만이 아니었다. 단 2분 만에 MLS 공식 인스타그램에 하이라이트 영상이 업로드된 사실이었다. 이 놀라운 속도의 비밀 뒤에도 AI가 있다. AI는 경기를 비추는 데 그치지 않고 편집자이자 콘텐츠 생산자로도 진화하고 있다.
이스라엘의 스포츠 영상 테크 기업 ‘WSC스포츠’는 생성형 AI를 활용해 하이라이트 영상을 제작하고 있다. AI는 관중 소음, 해설자의 목소리 톤 등 다양한 요소에 따라 점수를 매겨 핵심 장면을 추출한다. 이 회사는 “압도적인 데이터를 학습한 덕에 정확도가 높다”고 자평한다. 유튜브나 인스타그램 등 소셜미디어에서 이른바 ‘숏폼’이 인기를 끌자 미국프로농구(NBA), 유럽축구연맹(UEFA) 등 세계 주요 스포츠 단체들도 WSC스포츠의 도움을 받아 실시간 하이라이트 영상을 제작하고 있다.
이제 알고리즘은 훈련장의 전술판과 스카우트의 노트 속까지 스며들었다. 데이터는 다음 경기를 바꿀 단서가 되고, AI는 그 힌트를 누구보다 빠르게 찾아내는 새로운 분석관이 됐다. 경기장 밖에서는 누군가에게 기회를, 또 다른 이에게는 추억과 재미를 선사하는 PD로 변모한다. 기술이 닿는 곳마다 스포츠는 한층 더 입체적으로 진화하고 있다. AI는 멈추지 않는 눈으로 스포츠의 미래를 편집하고 있다.
댓글 0