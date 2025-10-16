1~2인가구는 느는데… 소형 아파트 입주 10년 만에 최저

올해 전용 60㎡ 이하 소형 아파트 입주 물량이 10년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 세대 규모가 점차 소형화되고 있음에도 소형 주택 공급은 오히려 줄어드는 ‘역행 현상’이 심화되고 있다는 지적이다.
부동산R114 자료에 따르면 올해 연말까지 전국 전용 60㎡ 이하 아파트 입주 물량은 총 7만7326가구로 집계됐다. 지난해(9만7830가구)보다 21%(2만504가구) 줄어든 수치로 2015년(7만7741가구) 이후 10년 만의 최저다. 내년에는 이보다 더 감소한 4만2956가구가 공급될 것으로 보고 있다.
지역별로 보면 경기·인천·충남·대구의 감소세가 두드러졌다. 경기도는 올해 연말까지 소형 아파트 입주 물량이 2만8026가구로 전년(4만3514가구) 대비 35.6% 줄었다. 김포·군포·과천·구리·하남·포천·가평·동두천·시흥·여주·광주 등 11개 지역은 올해 입주 예정 물량이 전무하며 이 가운데 김포를 포함한 7곳은 내년에도 소형 입주 단지가 없다. 인천(4223가구)은 2019년 이후 6년 만의 최저 수준이다. 충남(938가구)은 14년 만에, 대구(708가구)는 13년 만에 각각 최저치를 기록했다.
반면 서울은 1만9986가구로 전년(1만5275가구) 대비 약 30.8% 늘었으며, 울산(722가구→2753가구), 세종(653가구→1280가구), 경남(4338가구→5903가구) 등도 증가세를 보였다.
소형 공급 감소는 급증하는 1~2인 가구 추세와 맞물리며 수급 불균형을 심화시키고 있다. 행정안전부 통계에 따르면 지난해 1인 가구는 처음으로 1000만 가구를 돌파해 전체의 42%를 차지했고 2인 가구도 같은 기간 540만 가구에서 601만 가구로 10% 이상 늘었다.
한 부동산 전문가는 “저출산·고령화로 1~2인 가구는 빠르게 늘고 있지만 소형 아파트 공급은 감소하고 있다”면서 “수요와 공급의 괴리가 확대되면서 향후 소형 아파트의 희소성이 더욱 커질 것”이라고 말했다.
이 같은 상황 속에서 연내 공급되는 일부 단지는 상대적으로 관심을 모으고 있다. BS한양이 오는 11월 김포 풍무역세권에서 분양하는 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 1차’는 총 1071가구 가운데 전용 59㎡ 타입 321가구가 포함됐다. 김포 전체에서 올해와 내년 모두 소형 입주 예정 단지가 없는 상황에서 풍무역세권 내 유일한 소형 평형 공급으로 주목받고 있다.
안양시 동안구 평촌동에서 롯데건설이 선보이는 ‘평촌 롯데캐슬 르씨엘’도 소형 수요를 겨냥했다. 지하 5층~지상 48층, 총 900실 규모의 오피스텔로 전용 47㎡형이 포함돼 있다.
두산건설과 BS한양이 인천 부평구 부개동에서 공급 중인 ‘두산위브 & 수자인 부평 더퍼스트’는 전용 46㎡·59㎡·74㎡로 구성된 514가구가 일반분양 대상이다.
