두둑해진 국민연금, 주식 평가액 100일새 34조 ‘껑충’

‘반도체 투톱’인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승에 힘입어 국민연금이 보유한 국내 주식 평가액이 100일 만에 34조 원가량 늘었다.
14일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국민연금공단이 7월 1일부터 이달 10일까지 지분을 5% 이상 보유하고 있다고 공시한 기업은 총 293개로 집계됐다. 국민연금이 보유한 이들 기업의 주식 평가액은 6월 말 기준 174조4010억 원에서 이달 10일 208조1101억 원으로 33조7091억 원(19.3%) 증가했다.
삼성전자와 SK하이닉스의 주식 평가액 증가 폭이 가장 컸다. 해당 기간 삼성전자 주가는 5만9800원에서 9만4400원으로 57.9% 상승했고, 그 결과 7.75%의 지분을 보유한 국민연금의 주식 평가액도 27조4265억 원에서 43조2953억 원으로 늘었다. 같은 기간 SK하이닉스 주가도 29만2000원에서 42만8000원으로 46.5% 상승했고, 국민연금의 주식 평가액은 22조8881억 원으로 증가했다.
한화에어로스페이스(1조69억 원), LG에너지솔루션(8964억 원), 삼성물산(7532억 원), 삼성전기(6594억 원), SK스퀘어(6510억 원) 등이 주식 평가액 증가 순위 상위권을 구성했다. 고려아연은 조사 기간 보유 지분 5% 이상 종목으로 새롭게 편입되며 주식 평가액 9660억 원이 새로 반영됐다.
국민연금이 보유 지분 5% 이상 공시 대상으로 새로 편입한 기업은 고려아연을 포함해 파라다이스, 오리온홀딩스, 서울보증기금 등 20개 기업으로 집계됐다. 반면 카카오페이, OCI, LX하우시스 등 18개 기업은 조사 기간 5% 이상 지분 보유 공시 대상 기업에서 제외됐다.
