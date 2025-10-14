노벨경제학상에 ‘혁신성장 연구’ 모키어 등 3인 선정

올해 노벨 경제학상은 조엘 모키어 미국 노스웨스턴대 교수(79)와 필리프 아기옹 프랑스 콜레주 드 프랑스 교수(69), 피터 하윗 미국 브라운대 교수(79) 등 3명이 수상했다. 이들은 기술 발전과 지속 가능한 경제 성장의 관계를 연구한 업적을 높이 평가받았다.
스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 13일(현지 시간) “지난 2세기 동안 인류 역사상 처음으로 세계는 지속적인 경제 성장을 경험했다”며 “이들은 혁신이 어떻게 더 큰 발전의 원동력이 되는지 설명한다”고 선정 이유를 밝혔다.
저명한 경제사학자로 꼽히는 모키어 교수는 저서 ‘성장의 문화’를 통해 문화의 차이가 17, 18세기 서유럽과 아시아 경제 발전의 격차를 낳았다고 분석했다. 다원주의 문화와 아이디어 경쟁을 결합한 혁신이 경제 성장을 이끌었다고 봤다. 그는 새로운 발견과 발명이 ‘자기 발전적 혁신’으로 이어지기 위해서는 과학적 설명이 바탕이 돼야 한다고 주장했다. 또 사회가 발전하려면 새로운 아이디어에 개방적이고 변화를 수용할 수 있어야 한다고 강조했다.
아기옹 교수와 하윗 교수는 ‘창조적 파괴를 통한 지속 가능한 성장 이론’을 소개한 공로를 인정받았다. 아기옹 교수는 프랑스 고등학술기관인 콜레주 드 프랑스와 인시아드(INSEAD)에서 교수를 맡고 있다. 영국 런던정경대(LSE) 방문 교수도 겸하고 있다.
이들은 1992년 공동으로 발표한 논문에서 경제학자 조지프 슘페터가 제시한 ‘창조적 파괴’를 수학적으로 정립했다. 기존 기업들이 새로운 기술의 등장으로 경쟁에서 밀려나는 혁신이 창조적이지만 파괴적이기도 하다는 점을 규명했다. 이들은 창조적 파괴가 낳는 갈등을 건설적으로 관리하는 점을 혁신의 핵심 요인으로 봤다.
존 하슬러 노벨경제학상 위원회 위원장은 “수상자들의 연구는 경제 성장이 결코 당연한 것이 아님을 보여 준다”며 “창조적 파괴를 뒷받침하는 메커니즘을 유지하지 않으면 다시 정체 상태로 돌아갈 위험이 있다”고 평가했다.
아기옹 교수는 기자회견에서 전화 인터뷰를 통해 “기분을 말로 표현할 수 없다”고 소감을 밝혔다. 그러면서 “미국의 보호주의를 환영하지 않는다”며 “(보호주의는) 세계 성장과 혁신에 좋지 않다”고 덧붙였다.
수상자 3명은 1100만 스웨덴 크로나(약 16억5000만 원)를 나눠 받는다. 절반을 모키어 교수가, 공동 연구로 수상한 아기옹 교수와 하윗 교수가 나머지 절반을 나눠 갖는다. 경제학상을 끝으로 올해 6개 분야 노벨상 수상이 마무리됐다.
