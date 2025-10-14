롯데건설, ‘청주 롯데캐슬 시그니처’ 특별공급 청약 시작

오늘(14일) 1순위, 내일(15일) 2순위 청약 접수 진행
청주 롯데캐슬 시그니처가 오늘(14일) 특별공급 청약을 시작했다.
이어 15일은 1순위, 16일에는 2순위 청약 접수가 진행되며, 당첨자 발표는 22일, 정당 계약은 11월 3일부터 5일까지 이어진다.
해당 단지는 지하 4층~지상 29층, 10개 동, 962세대 규모로 조성된다. 전용 67㎡, 76㎡, 84㎡ 평형으로 구성되며, 이 중 459세대가 일반분양 물량이다.
계약 조건은 1차 계약금 1,000만 원 정액제, 발코니 확장 시 주방가구 및 장식장 등을 무상으로 제공한다.
단지의 가장 큰 장점 중 하나는 교통이다. 충청권 광역급행철도 CTX(예정) 수혜가 기대되며, KTX·SRT 오송역을 통한 수도권 접근성도 뛰어나다. 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널을 통한 광역 교통망 역시 이미 구축돼 있어 전국 단위 이동이 편리하다.
자가용 이용자들에게도 유리하다. 강서IC, 청주IC, 서청주IC, 제2순환도로, 가로수로 등이 단지와 가까워 세종·대전·충남권 이동이 빠르고 수월하다. 이 같은 교통 프리미엄은 직주근접뿐만 아니라 출퇴근 수요자들에게도 매력적이다.
생활 인프라와 교육환경도 빠질 수 없다. 커넥트 현대, 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점이 인접해 있고, 강서초·서현초·서현중 등 명문 학군이 가까워 자녀 교육 여건도 뛰어나다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0