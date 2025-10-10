한국인 라면 소비, 작년 1인당 79개… 세계 2위

지난해 한국인 1인당 라면 소비량이 평균 79개에 달한 것으로 나타났다. 1인당 평균 81개의 라면을 먹은 베트남에 이어 세계 2위 수준이다.
9일 세계인스턴트라면협회(WINA)에 따르면 한국이 지난해 소비한 라면은 총 40억9800만 개로 세계에서 여덟 번째로 많았다. 1인당 평균 소비량은 79.2개였다. 국민 한 사람이 한 달 평균 6∼7개를 먹은 셈이다.
한국의 1인당 라면 소비는 2020년까지 세계 1위를 유지했지만 2021년부터 베트남에 자리를 내줬다. 2020년 당시 한국의 라면 소비량은 41억3000만 개, 1인당 소비량은 79.6개였다. 이후 전체 라면 소비량은 2021년 37억9000만 개로 급감했지만 2022년 39억5000만 개, 2023년 40억4000만 개로 다시 늘었다. 세계 라면 소비량은 지난해 1230억6700만 개로 역대 최대치를 경신했다. 전년(1202억1000만 개)보다 2.4% 증가한 수치다.
전 세계 라면 소비가 늘면서 한국 라면의 해외 수출도 크게 늘었다. 올해 1∼9월 한국 라면 수출액은 11억1600만 달러(약 1조6000억 원)로 전년 동기 대비 24.7% 증가했다.
