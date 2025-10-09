본문으로 바로가기
베어브릭 국내 첫 공식 전시
동아일보
입력
2025-10-09 01:40
2025년 10월 9일 01시 40분
신원건 기자
8일 서울 영등포구 더현대서울에서 글로벌 아트토이 브랜드 ‘베어브릭(BE@RBRICK)’ 공식 전시가 열린 가운데 관람객들이 다양한 베어브릭을 구경하고 있다. 국내에서 베어브릭 전시가 열린 것은 이번이 처음이다. 이번 전시는 21일까지 계속된다.
#더현대서울
#베어브릭
#베어브릭 전시
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
