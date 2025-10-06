7500만 원 위스키, 편의점서 팔렸다…구매자는?

편의점 CU가 역대 편의점 최고가 상품 판매 기록을 갈아치웠다.
6일 유통업계에 따르면 BGF리테일이 운영하는 CU에서 올해 추석 선물로 출시한 7500만 원짜리 하이엔드 위스키 ‘더 글렌그란트 65년’가 최근 팔렸다. 구매자는 30대 남성으로, ‘위스키 마니아’라고 전해졌다. 글렌그란트 65년은 전 세계 151병 한정 출시된 제품이다. 존 갈빈·글래스 스톰의 협업을 통해 우드 오브제에 담긴 형태다.
글렌그란트 65년은 지금까지 편의점 업계에서 판매된 제품 중 최고가다. 이전까지는 CU에서 2021년 내놓은 1600만 원짜리 이동형 주택이 최고가 상품 판매 기록을 가지고 있었다. 앞서 CU는 지난해 추석에도 5억 원짜리 위스키인 ‘윈저 다이아몬드 주빌리’와 혼마 5스타 골프채 남성 아이언(6030만 원) 등 고가의 제품을 선보였다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
