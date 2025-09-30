한국정보인증, 모바일 증명서 제출 서비스 ‘KICA증명’ 런칭

“대학 증명서, 이제 모바일로 간편하게 제출”
다우키움그룹 IT 보안기업 한국정보인증(대표 조태묵)은 모바일 기반 증명서 제출 서비스 ‘KICA증명’을 새롭게 런칭했다고 밝혔다.
‘KICA증명’은 자격증 응시자격 서류, 편입학·졸업·성적 증명서 등 각종 대학 증명서를 PC 접속 없이 모바일에서 간편하게 제출할 수 있는 서비스다. 기존에 PC 환경에서만 가능했던 증명서 제출 절차를 모바일로 확장함으로써 사용자 편의성을 향상시켰다.
또한 공공기관, 사이버대학교 등 다양한 제출기관과 이미 연동되어 있어 사용자가 제출기관을 따로 입력하지 않아도 즉시 제출이 가능하다. 이를 통해 시간과 장소의 제약 없이 한층 더 신속하고 효율적인 제출 환경을 제공한다.
한국정보인증은 이번 런칭을 시작으로 전자문서지갑 연동, 제출기관 확대 등 서비스를 지속 발전시켜 향후 국내 대표 모바일 증명서 제출 서비스로 성장시켜 나갈 계획이다.
한국정보인증 관계자는 “KICA증명은 대학생과 일반 이용자 모두가 필요로 하는 증명서 제출 과정을 모바일 환경에 최적화한 혁신 서비스”라며 “앞으로도 사용자가 더 쉽고 안전하게 증명서를 제출할 수 있도록 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.
현재 앱 런칭 기념 이벤트로 KICA증명 앱을 통해 증명서를 제출하는 이용자에게 굿즈를 제공하고 있으며, 자세한 내용은 KICA증명 앱에서 확인할 수 있다.
한편, 한국정보인증은 1999년 국내 제1호 공인인증기관으로 출범해 26년간 인증 분야를 선도해 온 IT 보안 전문기업이다. 현재 공동인증서, 대학증명발급서비스, OTP, 전자계약, SSL 등 다양한 인증·증명 서비스를 아우르는 보안 기업으로 자리매김하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
