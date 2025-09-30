‘창립 17돌’ KB금융 양종희 회장 “소비자 관점 혁신”

양종희 KB금융지주 회장(사진)이 “소상공인·청년·취약계층의 동반자로서 포용 금융을 지속적으로 추진하고, 생산적 금융 확대로 새 성장의 불씨가 돼야 한다”며 KB 계열사 전반의 혁신을 당부했다.
29일 서울 영등포구 KB국민은행 신관에서 열린 창립 17주년 기념식에서 양 회장은 임직원들에게 이같이 강조하며 “KB금융의 가장 소중한 자산은 소비자의 신뢰”라고 밝혔다. 이어 “모든 내부통제와 업무 프로세스를 소비자 관점에서 재점검하고 혁신해야 한다”고 말했다. 이에 따라 KB금융은 30일 생산적 금융 확대를 위해 계열사별 주요 경영진이 참여하는 ‘그룹 생산적 금융 협의회’를 출범한다.
양 회장은 또 “KB금융은 주주에게 지속가능한 미래 가치를 제시해야 한다”며 “KB금융은 일관된 주주환원 정책의 충실한 이행으로 시장의 신뢰를 얻어야 한다”고 강조했다. 이어 “디지털 환경에서 ‘고객정보는 고객 그 자체’임을 잊지 말아야 하며 강도 높은 정보보호 정책을 통해 신뢰받는 KB금융을 만들도록 모든 역량을 집중할 것”이라고 밝혔다. 이날 행사에서는 10년, 20년 장기근속 직원에게 공로패가 주어졌고, 직원들이 인공지능(AI)을 활용해 제작한 ‘그룹 시너지’ 기념 영상이 상영되기도 했다.
댓글 0