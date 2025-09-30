인텔 루나레이크-AI셀렉트 탑재… 더 향상된 PC 경험

삼성전자 ‘갤럭시 북5 Pro’는 ‘갤럭시 AI’와 마이크로소프트의 ‘Copilot+ PC’ 기능을 모두 탑재해 더욱 향상된 AI 경험을 제공한다.
갤럭시 북5 Pro는 최대 47 TOPS(초당 최고 47조 회 연산)의 NPU(신경망처리장치)를 지원하는 ‘인텔 코어 Ultra 프로세서 시리즈 2(코드명 루나레이크)’를 탑재해 혁신적인 AI PC 경험을 지원한다.
또한 갤럭시 북 시리즈 최초로 갤럭시 AI 기반의 ‘AI 셀렉트’ 기능을 탑재했다. AI 셀렉트는 검색어 입력 없이 터치스크린으로 궁금한 이미지 또는 텍스트에 원을 그리거나 드래그해 빠르게 검색할 수 있는 기능으로 웹 브라우징, 쇼핑, 콘텐츠 감상 등 여러 상황에서 활용 가능하다. 사용자는 검색한 이미지 내 텍스트만 따로 복사해 문서 작업에 활용할 수 있고 화면의 QR코드에 원을 그리기만 하면 쉽게 URL을 실행할 수 있다.
갤럭시 북5 Pro는 강력한 NPU 성능을 기반으로 한 AI 업스케일링 ‘사진 리마스터’ 기능을 지원해 오래된 사진을 정교하게 보정하고 저화질 이미지를 고화질로 변환할 수 있다. 또 갤럭시 북5 Pro는 터치 디스플레이를 적용해 직관적인 AI 기능 사용이 가능하다. 선명한 스크린 경험을 제공하기 위해 ‘비전 부스터’를 탑재한 고해상도의 다이내믹 아몰레드 2X 디스플레이를 탑재했다.
장소와 조명에 상관없이 깨끗한 화면으로 콘텐츠를 즐길 수 있도록 빛 반사 방지 패널도 적용했다. 또한 노출 시간이 다른 프레임들을 하나로 합친 ‘스태거드 HDR’을 카메라에 신규 적용해 생생한 이미지를 구현한다. 4개의 스피커에는 돌비 애트모스를 적용해 몰입감 넘치는 서라운드 음향을 제공한다. 최대 25시간 동안 사용 가능한 대용량 배터리를 탑재했으며 터치패드 감지 영역을 세분화해 정교한 작업을 돕는다.
갤럭시 북5 Pro는 갤럭시 모바일 제품과의 편리한 연결도 지원한다. 사용자는 갤럭시 스마트폰 또는 태블릿과 연결해 △사진, 문서, 파일을 간편하게 공유할 수 있는 ‘퀵 쉐어’ △PC의 키보드와 마우스로 스마트폰과 태블릿을 제어할 수 있는 ‘멀티 컨트롤’ △PC 화면을 태블릿에 확장하거나 복제해 듀얼 모니터로 활용할 수 있는 ‘세컨드 스크린’ 기능을 사용할 수 있다.
또한 마이크로소프트의 ‘폰 링크’ 기능을 활용해 갤럭시 북5 Pro와 갤럭시 스마트폰을 연결하면 △서클 투 서치 △노트 어시스트 △실시간 통역 등 스마트폰에서 지원되는 갤럭시 AI의 다양한 기능을 PC 대화면에서도 즐길 수 있다.
