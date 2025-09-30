신선식품 37종 자동인식, 푸드 리스트 생성

삼성전자 ‘비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스’는 키친핏 맥스 디자인, 9(인치)형 스크린을 통한 AI 기능과 펠티어 반도체 소자를 적용한 ‘AI 하이브리드 쿨링’ 기능까지 갖춘 냉장고다.
이 제품은 냉장고 좌우에 단 4㎜의 틈만 있으면 가구장에 꼭 맞게 설치하면서도 냉장고 문은 최대 108도까지 활짝 열 수 있다. 도어의 단열재 두께를 최소화해 내부 수납공간은 더 늘리면서 사용성과 디자인을 모두 잡았다. 또한 9형 터치스크린인 ‘AI 홈’이 적용된 모델은 푸드 관리부터 다양한 맞춤 정보 제공까지 여러 기능을 손쉽게 사용할 수 있다. △날씨, 일정, 식단 추천 등 사용자 맞춤 정보를 요약해 제공하는 ‘데일리보드’ △식품을 넣고 뺄 때 식품 종류를 자동으로 인식해 푸드 리스트를 만들어 주는 ‘AI 비전 인사이드’ △AI 음성비서 ‘빅스비’ △집 안 기기 정보를 3차원 지도로 제공해 연결된 기기 상태를 한눈에 파악하고 모니터링·제어하는 3D ‘맵뷰’ 등의 AI 기능을 이용할 수 있다.
한 단계 업그레이드된 2025년형 AI 비전 인사이드 기능은 인식 가능한 신선식품의 종류를 확대했다. 신선식품 37종을 자동 인식해 푸드 리스트까지 생성해 줘 사용자가 스크린에서 일일이 등록하지 않아도 돼 편리하다.
새롭게 추가된 ‘AI 푸드 매니저’ 기능은 자주 구매하는 가공·포장 식품을 편리하게 관리해준다. 학습을 통해 자주 보관하는 가공식품을 등록하도록 추천하고 최초 등록 이후에는 해당 식품을 자동 인식해 푸드 리스트에 등록한다. 최대 50종까지 인식·등록할 수 있다.
또한 이 제품은 컴프레서와 펠티어 반도체 소자가 하이브리드 자동차처럼 함께 구동하며 최적의 효율을 내는 방식의 ‘AI 하이브리드 쿨링’ 기능을 갖췄다. 삼성전자가 지난해 국내 최초로 가정용 냉장고에 적용한 기능으로 강력한 냉각이 필요한 상황에서 작동해 급랭하는 동시에 에너지 효율을 높인다.
