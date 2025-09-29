“국내 없는 필수기술 가장 먼저” 전략으로 1조 원 매출 도전

[혁신의 현장, 미래를 열다] 우수 중견기업
덕산그룹
창립 후 43년간 ‘기술 우선’ 철학… 적자 딛고 반도체 패키징 국산화
차세대 디스플레이 소재 분야 확장… 덕산네오룩스, 유기소재 3…4위권
방산-수소-인프라 분야까지 진출… 사업 다각화로 미래성장동력 확보
반도체와 디스플레이 소재부터 방위산업, 수소경제까지 급변하는 글로벌 산업 지형에서 고(高)장벽 글로벌 니치(틈새)시장에 집중한 덕산그룹이 주목받고 있다. 1982년 울산에서 출발해 43년간 ‘국내에 없던 필수 기술을 가장 먼저, 더 좋은 조건으로 제공한다’는 일관된 철학으로 성장해온 이 회사는 현재 연 매출 6500억 원 규모로 성장하며 3∼4년 내 1조 원 매출 달성이라는 중기 목표를 향해 달려가고 있다.
지난 26일 산업통상자원부의 디스플레이 산업발전 유공자 포상에서 이수훈 덕산그룹 회장이 장관 표창을 수상하며 그룹의 기술력과 산업 기여도를 다시 한번 입증했다. 이 회장은 2023년 12월 그룹사 회장으로 취임한 이후 조직 혁신을 이끌어오고 있다.
4년 적자 견딘 국산화 도전, 글로벌 강소기업 재도약
덕산그룹의 성장 스토리는 1999년 덕산하이메탈의 험난한 출발에서 시작된다. 당시 일본계 업체가 100% 독점하고 있던 반도체 패키징 핵심 소재 시장에 뛰어든 것은 무모한 도전이었다. 4년간의 적자를 견디며 장기간의 기술 투자와 품질 검증을 반복한 끝에 2002년 삼성전자 반도체 채택이라는 첫 번째 성과를 거뒀다.
이후 그룹 차원에서 지속적인 기술혁신을 이어가며 차세대 디스플레이 소재 분야로 사업 영역을 확장했다. 그 과정에서 설립한 덕산네오룩스는 현재 세계 3∼4위 수준의 OLED용 유기소재 제조업체로 성장했다. 이 회장이 직접 명명한 ‘네오룩스’는 라틴어로 ‘새로운 빛’을 의미한다. 초기 고객사의 OEM 업체로 시작해 자체 재료 개발을 통해 현재의 위치까지 올라선 것이 대표적인 성공 사례다.
정밀 항법장치 분야의 덕산넵코어스는 GPS 기반 항법장치에서 국내 최고 수준의 기술력을 보유하고 있다. 누리호 발사 시 덕산넵코어스의 위성항법장치가 탑재돼 한국 우주산업 역사에 한 페이지를 장식하기도 했다. 방산 분야 국산화 요구가 높아지는 상황에서 전략적 자립의 핵심 역할을 담당하고 있다.
이처럼 덕산그룹의 핵심 전략은 명확하다. 해외가 장악한 고장벽 아이템을 국내에서 구현하되 글로벌 시장 규모는 작지만 진입장벽이 극도로 높은 니치시장에 집중하는 것이다. 지주사 덕산홀딩스를 중심으로 반도체·디스플레이 소재, 방위·우주 항법, 수소 특수가스 용기, 터보기계, 케미컬 탱커 해운 등으로 영역을 확장해온 것도 이 같은 전략의 연장선이다.
혁신 DNA와 R&D 투자로 글로벌 경쟁력 확보
덕산그룹이 고장벽 시장에서 살아남을 수 있었던 비결은 과감한 연구개발 투자와 전문가 중심의 경영 철학에 있다. 그룹 전체적으로 매년 연구 설비 확충과 인력 보강을 지속하며 차세대 아이템에는 4∼5년 전부터 선행 투자를 감행해 시장 진입 시점의 리더십을 확보하고 있다.
특히 덕산네오룩스는 연 매출 2000억 원 규모에 연간 300억 원을 연구개발에 투자한다. 매출 대비 15% 수준의 높은 R&D 투자율은 ‘연구개발에 지속적인 투자를 하지 않으면 경쟁에서 이길 수 없다’는 그룹의 확고한 신념을 보여준다. 초기 채택까지 수년의 시험·개선을 반복하며 고객 공정에 최적화된 솔루션을 도출하는 공동 개발 중심의 접근 방식이 차별화 요소다.
조직 운영에서는 각 산업 전문가를 중심으로 한 분권형 경영이 특징이다. 이 회장은 사람·혁신 중심 경영으로 조직의 기동성과 전문성을 끌어올리고 있다. 직원에게는 “안주하지 말고 스스로를 업그레이드하라”는 메시지를, 조직에는 “지금 잘되는 아이템일수록 다음 아이템을 미리 찾자”는 자기 부정의 혁신 규율을 일상화했다. 젊은 리더의 과감한 발탁을 통해 조직의 역동성을 제고하고 강점 영역은 선제 투자로 돌파하는 선택과 집중을 실천하고 있다.
‘품질은 곧 생존’이라는 학습효과가 전사 표준으로 내재화된 것도 고장벽 시장에서의 경쟁 우위를 뒷받침한다. 그룹의 경쟁력은 속도와 공동 개발, 품질의 결합에서 나온다. 특정 대기업 생태계에 머물지 않고 민첩한 의사결정과 맞춤형 서비스로 고객의 글로벌 경쟁력을 뒷받침하는 것이 핵심이다.
전자소재에서 방산·수소까지… 미래 성장 동력 확보
덕산그룹의 사업 확장은 체계적인 포트폴리오 다각화 전략의 결과다. 전자소재 중심의 기존 사업에서 방산·수소·인프라형 니치 자산으로 영역을 넓혀가며 안정성과 성장성을 동시에 추구하고 있다. 이는 기존 파이를 두고 경쟁하는 ‘땅따먹기’가 아니라 해외가 주도하던 시장을 국내로 내재화해 새로운 파이를 국내에 만드는 질적 성장이다.
2016년 신기술 금융사 티그리스인베스트먼트를 설립해 투자 사업에도 진출한 것은 미래 기술 트렌드를 선제적으로 파악하기 위한 전략적 선택이었다. 수소경제 시대를 대비한 움직임도 주목할 만하다. 덕산에테르씨티는 수소·특수 가스 용기 분야에서 국내 1위를 차지하며 수소경제 전환 수요를 선점하고 있다. 2020년 산업통상자원부 세계일류상품에 선정되는 등 기술력을 인정받았으며 2025년 전북 완주에 고압가스용기 재검사장을 준공하는 등 인프라 확장에도 적극 나서고 있다.
인프라 분야에서의 존재감도 커지고 있다. 현대중공업 터보기계 인수를 통해 원전·복합화력발전용 압축기와 펌프 분야에서도 경쟁력을 확보했다. 최근에는 극저온 펌프 테스트베드 신규 구축을 통해 친환경 연료 중심의 펌프 및 압축기 사업까지 영역을 넓혔다.
이들 사업은 모두 ‘국내 혹은 전 세계에서 한두 군데 업체만 존재하는’ 고장벽 니치시장이라는 공통점을 갖고 있다. 다각화 전략이 시너지 부족으로 보일 수 있다는 우려에 대해 덕산그룹은 “인수한 회사의 경영진과 전문가들을 충분히 존중하는 방식으로 경영함으로써 다양한 경험과 아이템으로 시너지를 창출한다”고 설명한다.
울산 기반 산학연 생태계 구축… 사회적 책임 실천
울산 지역에 본사를 두고 있는 덕산그룹의 성장 철학에는 지역사회와 함께 발전한다는 가치가 깊이 뿌리내려 있다. 이 그룹은 지역 기반 혁신을 중시하며 대학·연구기관·기업의 트리플 헬릭스(산학연) 연계를 통해 청년 인재가 지역에 정착할 수 있는 환경을 조성하고 있다.
이준호 명예회장은 산업 기술 국산화와 지역 산업 발전에 헌신해왔으며 지역 대학과의 산학협력·기부를 통해 지역 혁신 생태계를 가꾸는 데 힘써왔다. 독일의 장수기업에서 얻은 영감을 바탕으로 ‘기업은 지역과 함께 성장해야 한다’는 철학을 강조해온 것이 현재까지 이어지고 있다. 이 같은 접근은 덕산그룹이 지역 대학과의 협력을 통해 기술·인재의 개방형 순환을 장려하는 ‘사관학교’ 역할을 수행하는 배경이 되고 있다.
구체적인 실천 방안으로는 장학재단 운영, 대학·연구기관과의 협력, 산학협력, 지역 채용 확대 등이 있다. 특히 급변하는 산업 특성상 전문가 우대·권한 위임을 강화하고 성과 공유를 위해 인재 보상·복지를 지속 확장하고 있다. 이익이 나는 계열사를 중심으로 연 10∼20% 수준의 선제 채용을 진행해 성장 속도를 유지하면서도 지역 청년 고용 창출에 기여하고 있다.
정보 비대칭 해소를 통해 지역 인재들에게 더 많은 기회를 제공하려는 노력과 함께 조기 상장·성과 공유를 통해 임직원 기회와 보상 확대도 병행하고 있다. 이는 단순한 사회공헌을 넘어 100년 기업으로 가는 덕산의 지속가능한 성장 방식이자 스스로에게 부여한 사회적 책무다. 보이지 않는 곳의 톱니바퀴 역할을 충실히 수행하며 생태계 전체의 경쟁력을 함께 끌어올리는 선순환 구조를 만들어가고 있다.
‘전자소재 깊이+신사업 넓이’ 1조 원 매출 정조준
덕산그룹의 미래 청사진은 명확하다. 현재 연 매출 6500억 원, 영업이익 1000억 원 수준의 안정적 재무 체력을 바탕으로 대외 변동성이 크지 않다면 3∼4년 내 매출 1조 원 달성을 중기 목표로 설정했다.
성장 엔진은 크게 4개 축으로 구성된다. 첫째, 전자소재 공동 개발 확대를 통해 기존 강점 영역의 기술·포트폴리오를 더 넓히고 공정 호환성과 신뢰성을 정교화한다. 둘째, 방산·우주 정밀항법의 국산화를 가속화해 전략적 자립이 요구되는 영역에서 레퍼런스를 확장한다. 셋째, 수소경제 전환에 맞춤형 특수 가스 용기의 글로벌화를 통해 차세대 저장·운송 안전 기준을 선도한다. 넷째, 터보기계·케미컬 탱커 등 산업 인프라형 니치 자산 축적을 통해 경기 변동 완충과 장기 안정성을 강화한다.
‘전자소재의 깊이+신사업의 넓이’로 질적 성장을 구현한다는 전략이다. 리스크 관리 측면에서는 다각화된 포트폴리오로 업황 변동을 상쇄하고 선행 투자·품질 내재화로 사이클 하방 내성을 확보했다. ‘빠른 진입-깊은 품질-지속 레퍼런스’의 플라이휠을 한층 가속화할 계획이다.
덕산그룹은 ‘단기 외형이 아닌 질적 성장’으로 100년 기업의 토대를 다진다는 비전을 제시한다. 혁신·사람·나눔의 가치를 바탕으로 고객·산업·지역사회와 함께 성장하는 모범적 산업 기술 기업이 되겠다는 목표다. 특히 정부의 소재·부품·장비 자립 기조와 궤를 같이하며 “민간의 선제 투자와 정책 지원이 맞물릴 때 산업 전반의 레벨업이 가능하다”고 확신하고 있다.
40여 년 전 울산에서 시작된 작은 도전이 이제 1조 원 매출을 향한 거대한 도약으로 이어지고 있다. 덕산그룹의 다음 장이 궁금해지는 이유다.
“자기부정 혁신으로 글로벌 니치시장 선도”
[인터뷰] 이수훈 덕산그룹 회장
이수훈 덕산그룹 회장(사진)은 그룹의 성장 비결로 ‘자기부정을 통한 지속 혁신’과 ‘전문가 중심의 분권형 경영’을 꼽았다. 고려대 사범대 역사교육학과를 거쳐 동 대학 국제대학원에서 국제통상학 석사를 취득한 이 회장은 20년간 그룹 경영에 참여해온 경험을 바탕으로 2023년 12월 회장으로 취임했다.
“우리 그룹의 기조는 글로벌 경쟁력이 있는 국내 고객사들이 요구하는 작지만 반드시 필요한 아이템들, 즉 글로벌 니치마켓에 집중하자는 것”이라고 말한 이 회장은 “매출액 5000억 원에서 1조∼2조 원 정도의 시장 규모지만 진입장벽이 기술적으로 매우 높은 쪽을 공략한다”고 설명했다.
덕산그룹의 출발점인 덕산하이메탈 설립 배경에 대해서는 “일본계 업체가 100% 독점하고 있던 반도체 소재를 국산화해 고객과 국가 산업 발전에 기여한다는 마음으로 시작했다”고 회상했다. “4년 넘게 적자를 봤지만 명예회장께서 계속 사재까지 넣어가면서 투자하신 덕분에 2002년 삼성전자 반도체에 채택이 되면서 서서히 좋아지기 시작했다”고 덧붙였다.
그룹의 경영 철학에 대해 이 회장은 “덕산의 강점은 어떤 산업이든 우리가 할 수 있는 것은 해외 경쟁자들보다 훨씬 빠르게 움직여 국내 고객의 니즈에 최대한 맞추는 것”이라고 강조했다.
“안주를 하게 되면 머무르게 되고, 머무르다 보면 편한 길을 가게 된다”며 “끊임없이 자기부정을 하고 반성해야 새로운 것을 치고 나갈 수 있다”는 것이 그의 경영 철학이다.
이 회장은 “3년 전 명예회장께서 회장직을 넘겼을 때 매출액이 3000억 원 정도였는데 2∼3년 사이에 2배 정도로 올려놓았다”며 “이 상태로 매출이 자연 증가하고 급작스러운 글로벌 위기가 오지 않는다면 3∼4년 내 1조 원 매출이 가능할 것”으로 미래를 전망했다.
이 회장은 “채용으로 고용을 창출하면서 성장하고 다른 회사를 인수해 덕산의 가족으로 함께 성장하면서 국내에서 하지 못하던 영역을 확장해나가는 것 또한 상당한 기회이자 기여라고 생각한다”며 “현재에 안주하지 않고 건실하게 더 열심히 도전해 나가겠다”고 사회 기여에 대한 다짐을 밝혔다.
