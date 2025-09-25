숏폼 콘텐츠로 MZ세대와 소통 강화

에쓰-오일(S-OIL)㈜의 안와르 에이 알-히즈아지 대표(사진)가 ‘2025 한국경영대상’ CEO-브랜드전략 부문 대상을 수상했다. 6년 연속이다.
에쓰-오일은 ‘좋은 기름’이라는 브랜드 철학을 기반으로 지속적인 마케팅 혁신을 추진해왔다. 금년 광고 캠페인 ‘함께 가요∼ 좋은 내일! GooDoil Can Do it’은 미래 경쟁력을 상징하는 ‘샤힌 프로젝트’를 독특한 질감의 3D 애니메이션 기법과 판타지 비주얼을 통해 입체적으로 표현해 회사의 미래 비전을 전달하고 있다. TV 광고와 연계해 소비자를 응원하는 소셜미디어 바이럴 영상 ‘에∼오 응원송’ 시리즈 3편을 선보였으며 영상 내 “에∼오” 후렴구는 에쓰-오일 브랜드명을 자연스럽고 재미있게 연상시킨다는 평가를 받았다.
또한 에쓰-오일은 캐릭터 ‘구도일’을 활용한 숏폼 콘텐츠를 소셜미디어(유튜브, 인스타그램, 틱톡)에 매주 1회 업로드하며 젊은 세대와 소통을 강화하고 있다. 공식 유튜브 채널 ‘구도일 GOODOIL’은 금년 누적 조회 수 3억 회를 달성했으며 지난 4월에 공개한 ‘덩칫값 못 하는 친구 특징’ 숏폼 콘텐츠는 단일 영상 기준 조회 수 1억 회를 돌파하며 세계적인 인기를 끌고 있다. 이 외에도 글로벌 방송 애니메이션 ‘Polar Rescue: Super Guardians’를 통해 친근한 브랜드 이미지를 강화하고 있다.
한편 지난해 일회용품 사용을 줄이자는 메시지를 전달하는 ‘굿러브스(GoodLOVES: Good+Gloves) 캠페인’을 진행했다. 지난 8월 ‘My GoodLOVES 캠페인 시즌2’를 공개하며 지속적이고 진정성 있는 ESG 활동으로 소비자들로부터 호평을 받았다.
이 외에도 2500여 개 주유소·충전소와 450만 멤버십 회원을 기반으로 브랜드 빌딩, 카드 마케팅, 세일즈 프로모션, 서비스·품질관리 등 고객 만족도 제고를 위한 노력도 지속하고 있다. 업계 최고 수준의 포인트 적립 혜택을 제공하는 보너스카드, ‘빠른주유’ 서비스와 간편 주유소 검색 기능을 지원하는 ‘MY S-OIL 앱’, 품질보증 제도인 ‘믿음가득주유소’, 주유소 서비스 전담 조직 ‘YES팀’ 운영하고 있으며 메가커피·이마트24 등과의 협업을 통해 주유소를 생활 편의 플랫폼으로 확장하는 전략도 전개 중이다.
