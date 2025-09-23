이재용 장남 보직은 통역장교…12월 해군 소위 임관

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨(25)가 23일 해군 학사 사관후보생으로 입교했다. 지호 씨는 이날 오전 경남 창원시 진해구 해군사관학교 웅포강당에서 열린 제139회 사관후보생 입교식에 참석했다. 앞서 15일 입영한 지호 씨는 일주일간 체력 검정과 신체 검사, 기초군사훈련 등을 받은 것으로 전해졌다. 입교식은 언론에만 공개돼 가족이나 지인은 참석하지 않았다. 앞서 입영날에는 어머니 임세령 대상홀딩스 부회장, 여동생 이원주 씨가 동행한 것으로 알려졌다.
입교식이 끝난 후 노승균 장교 교육대대장(중령)은 후보생들과 일일이 악수하며 격려했다. 지호 씨는 노 대대장과 악수를 하며 “사관후보생 이지호, 포기하지 않겠습니다”라고 포부를 밝혔다.
이날 입교한 해군 학사 사관후보생 83명은 11주간 장교 교육 훈련을 받고 12월 1일 해군 소위로 임관한다. 총 복무 기간은 훈련 기간과 임관 후 의무복무 기간을 합해 39개월이다. 지호 씨의 보직은 통역장교다. 2000년 미국에서 태어난 복수 국적자인 지호 씨는 일반 병사로 근무하면 복수 국적을 유지할 수 있음에도 장교로 임관하면서 미국 국적을 스스로 포기했다. 지호 씨가 해군 장교의 길을 택한 것을 두고 재계에서는 ‘노블레스 오블리주’라는 평가가 나오기도 했다.
