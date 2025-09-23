카카오톡에 챗GPT 탑재…대화중에도 바로 사용한다

카카오, 15년만에 메신저 대대적 개편
모바일 메신저 카카오톡이 15년 만에 대대적으로 개편된다. 자체 인공지능(AI) 기능과 챗GPT가 적용되고, 대화 내용도 알아서 요약하거나 스스로 대화 내용을 인식해 맞춤형 정보를 제공한다. 상단에는 챗GPT 항목이 별도로 생겨 카카오톡 이용 중 빠르게 챗GPT를 사용할 수도 있다.
내달부터 상단에 챗GPT 항목 생겨
내년 도입 전용 AI는 요약-맞춤정보 제공
카카오는 23일 ‘이프 카카오’ 행사를 열고 이런 내용을 핵심으로 하는 카카오톡 개편 사항을 공개했다. 카카오톡 개편 사항은 크게 ▲채팅탭 ▲AI ▲지금탭 ▲친구탭 등으로 구분된다.
●카카오톡 쓰면서 챗GPT도 쓴다
가장 눈에 띄는 건 카카오톡에 도입되는 AI 서비스다. 카카오는 카카오톡 전용 AI 서비스인 ‘카나나’를 연내 출시할 예정이다. 카나나는 이용자의 대화 상황을 스스로 이해해 별도의 지시가 없어도 이용자에게 카톡을 보낸 일정을 관리하거나 유용한 정보를 안내한다.
또 예약 및 상품 추천까지 지원한다. 특히 카나나는 보이스톡 녹음 및 요약 기능도 제공한다. 보이스톡으로 상대방과의 대화를 녹음하고 카나나가 대화 내용을 요약해준다. 또 ‘안 읽은 채팅방’의 대화를 카나나가 요약해주는 기능도 포함됐다.
AI 서비스는 다음달 중 일부 이용자를 대상으로 베타 서비스를 시작한다. 카카오 관계자는 “카나나의 한국어 맥락 이해 능력은 글로벌 최고 수준”이며 “카카오톡 안에서 쓸 수 있도록 성능을 최대한 유지하면서 모델을 경량화했다”고 했다.
자체 AI 서비스 카나나 외에 글로벌 AI 선두 기업인 오픈AI의 챗GPT가 카카오톡 내부 기능에 들어온다. 카카오톡 이용 중에 챗GPT 기능을 선택해 서비스를 이용하고 이용한 결과물을 바로 채팅방에 공유할 수도 있다. 카카오톡 챗GPT 모델은 오픈AI의 최신 모델 GPT-5가 적용된다. 카카오톡 챗GPT 서비스는 다음달부터 시행된다.
●채팅방 종류 별로 이용자가 10개까지 생성
이번 기능 개편으로 이용자는 채팅방 종류 별로 10개의 폴더를 형성해 폴더마다 최대 100개의 채팅방을 분류해 놓을 수 있게 된다. 특히 안읽음 폴더에서 채팅방을 살짝 아래로 당기면 안읽은 메지시를 미리 볼 수 있는 기능도 추가된다.
기존의 메시지 삭제 기능에서 수정 기능도 추가된다. 수정은 최초 메시지 발신 이후 24시간 이내에 가능하다. 수정 이후에는 ‘수정됨’이라는 문구가 표시된다.
현재 카카오톡 세번째 탭인 ‘오픈채팅’은 ‘지금탭’으로 개편된다. 지금탭에선 숏폼 콘텐츠를 채팅창에 바로 공유할 수 있게 된다.
또 ‘친구탭’은 친구의 프로필을 일일이 눌러보지 않아도 프로필 변경 내역, 게시물을 타임라인 형태로 확인할 수 있도록 했다. 카카오는 채팅방 폴더를 비롯해 메시지 수정, 보이스톡 통화 녹음 및 AI 요약, 지금탭, 친구탭 등 카카오톡의 신규 기능 업데이트를 이날 오후부터 이용자들에게 순차적으로 적용할 방침이다.
정신아 카카오 대표는 이날 행사에 참석해 “AI 시대의 도래로 우리의 일상도, 대화 방식도 빠르게 달라지고 있다. 이번 개편은 이용자의 목소리에 귀 기울이며 시대 변화에 민첩하게 대응하려는 카카오의 전략을 담은 것”이라고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
