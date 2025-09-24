압구정2구역 ‘로봇 기반 스마트시티’ 제안

현대건설이 건설업계 최초의 ‘로봇 친화형 단지’를 조성해 사람과 로봇이 공존하는 미래 도시 청사진을 제시했다. 현대건설은 100년 주거 모델의 출발점이 될 서울 압구정2구역에 우리나라 최초의 로봇 친화형 아파트를 제안하고 ‘로봇 기반 스마트시티 모델’로 발전시키겠다는 구상을 밝힌 바 있다.
이를 위해 단지 설계부터 로봇 운용을 고려해 동선과 시스템을 최적화했다. 엘리베이터와 자동문, 통신망까지 로봇과 연동되도록 설계해 로봇이 단지 내 전 구간을 자유롭게 이동할 수 있도록 했다.
이동 공간 확보로 원활한 통행은 물론 IoT 기반의 관제 시스템을 적용해 로봇 스스로 층간 이동과 문 개폐가 가능하다. 이에 따라 단지 밖 도로에서 지하 주차장과 공동현관, 엘리베이터를 거쳐 세대 현관문까지 완전 자율주행이 구현될 전망이다.
현대건설은 △현대자동차그룹 로보틱스랩 △현대로템 △현대위아 등 그룹사 역량을 총결집해 입주민의 이동과 편의, 안전, 전기차 충전 및 주차 등 생활 전반을 지원하는 새로운 주거 패러다임을 제시했다. 피지컬 AI 플랫폼이 적용된 로봇이 단지 전역에서 자율적으로 움직이며 입주민의 생활 파트너가 되는 구조다.
단지 내부에는 현대차·기아의 ‘셔클’이 적용된 무인 셔틀이 운영된다. 셔클은 현대차그룹의 수요응답형 모빌리티 서비스 플랫폼으로 실시간 승객 수요에 따라 노선과 운행 시간을 유연하게 조정할 수 있다. 단지 내 이동 효율을 높일 뿐 아니라 교통 약자에게 안전한 이동 수단을 제공한다.
맞춤형 이동 서비스가 가능한 ‘퍼스널 모빌리티 로봇’도 도입된다. 소형 자율주행 모바일 플랫폼을 기반으로 쇼핑을 하고 돌아올 때 무거운 짐을 집 앞까지 실어줄 뿐만 아니라 안면인식 등을 통해 배달 사고 없이 목적지까지 안전하게 배송해 준다. 향후 다양한 솔루션과 결합해 거동이 불편한 입주민이 단지 내 커뮤니티 시설을 찾을 때 안내와 함께 이동하는 기능까지 확대될 수 있다.
입주민의 안전한 생활을 위해서는 ‘무인 소방 로봇(현대로템)’이 있다. 고온과 유독가스 환경에서도 투입이 가능하고 열화상 카메라와 특수 장비를 통해 소방 인력 진입이 제한되는 화재 현장에서도 신속히 대응해 입주민의 안전을 지키고 피해를 최소화한다.
편리한 주거 환경을 완성하기 위한 ‘전기차 충전 로봇’도 눈길을 끈다. 차량이 충전구역에 진입하면 로봇이 스스로 충전구를 열고 케이블을 연결한 뒤 충전을 시작한다. 충전이 완료되면 자동으로 케이블을 분리하고 차주에게 알림을 보내며 과열이나 사고 위험도 실시간으로 감지한다.
단지 내 상가 주차장에는 ‘발레 주차 로봇(현대위아)’이 적용된다. 지정된 위치에 차량을 세워두면 로봇이 바퀴를 들어 올려 빈 공간에 주차시키는 방식이다. 좁은 공간에서도 정밀하게 이동할 수 있어 동일 면적에 더 많은 차량을 수용할 수 있으며 상가 이용객의 주차 편의성이 증대될 것으로 기대된다.
현대건설은 업계 최초로 ‘자율주행 로봇 배송 서비스 상용화’에 성공하며 서비스 확장에 나서고 있다. 지난 8월에 준공한 ‘디에이치 대치 에델루이’에 실내외 통합 D2D(도어 투 도어) 자율주행 로봇 배송 서비스를 적용했다. 현대자동차그룹 로봇 전문 스타트업 ‘모빈’과 공동 개발한 이 서비스는 단지 입구에서 엘리베이터를 타고 세대 현관 앞까지 식음료와 택배를 무인 배송하는 시스템으로 입주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.
국내 건설사 최초로 무선통신 및 관제 시스템과 연동할 뿐만 아니라 엘리베이터 무인 승하차 기능까지 탑재해 도로∼지하 주차장∼공동 출입문∼엘리베이터∼세대 현관까지 전 구간을 완벽하게 이동할 수 있다.
현대건설은 주차장, 세대창고에서 세대까지 골프가방, 장바구니 등을 운반해 주는 로봇 ‘와트’ 및 단지 순찰 로봇 ‘스팟’에 대한 실증도 활발히 진행 중이다. 특히 단지 보안 전담 4족 보행 로봇 스팟은 단지 구석구석을 순찰하며 화재 예방, CCTV 사각지대 모니터링, 비상상황 알림 및 대응 기능을 수행한다. 열화상 카메라를 활용해 전기차 화재를 예방하고 AI 비전 카메라와 연계해 심야 지하 주차장 순찰 및 불법 주정차 단속까지 가능하다.
댓글 0