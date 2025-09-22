하이트진로, ‘국제 연안 정화의 날’ 맞아 제주 이호테우해변서 정화활동

하이트진로가 지난 19일 ‘국제 연안 정화의 날’을 맞아 제주 이호테우해변에서 환경 정화활동을 펼쳤다고 22일 밝혔다.
하이트진로는 2020년 제주 표선해변을 시작으로 2023년 닭머르해안을 반려해변으로 입양해 올해 3월까지 분기별 정화활동을 꾸준히 이어왔다. 특히 지난해 9월 창립 100주년을 기념해 해안가와 수중 정화활동을 병행하기도 했다.
올해 5월 닭머르해안과의 입양 계약이 종료되면서, 이번 3분기 정화활동은 제주국제공항과 시내에 인접해 관광객들이 많이 찾는 이호테우해변에서 새롭게 진행했다. 이번 활동은 하이트진로 제주지점과 한국전력공사 제주본부가 지난 8월 안전하고 깨끗한 제주바다를 만들기 위해 ‘상호협력을 위한 업무협약’을 체결한 후 첫 번째로 진행한 협업이다.
하이트진로 해변 정화활동은 임직원 봉사활동을 넘어 지역사회와 함께하는 연대 프로그램으로 활동을 확장하고 있다. 제주아라종합사회복지관, 제주대학교, 제주해양경찰청 등 외부 협력기관과 연계해 해양환경 보호의 중요성을 지속적으로 알린다는 계획이다.
김인규 하이트진로 대표는 “해양 환경보호는 기업의 사회적 책임이자 미래 세대를 위한 필수 과제”라며 “앞으로도 다양한 협력 기관과 함께 새로운 해변에 대한 정기적인 정화활동을 이어가며 ESG 경영 실천에 앞장설 것”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0