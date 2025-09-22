백화점-보험-호텔… 역대급 ‘채용의 광장’

[2025 리스타트 잡페어]
롯데-현대百 직무 중심 채용 상담
포스코-HD현대 취업정보 제공
현대홈쇼핑은 금융플래너 뽑아
25일 서울 광화문광장에서 개막하는 ‘2025 리스타트 잡페어’는 청년부터 ‘영올드’, 경력을 보유한 구직자에 이르기까지 취업을 원하는 이들에게 정보와 채용 기회를 제공하는 ‘종합 취업 박람회장’으로 꾸며진다. 다양한 직군의 대기업들도 상담 공간을 마련하고 현장에서 채용 상담을 진행한다.
롯데백화점의 이번 리스타트 잡페어 부스에서는 우수 고객 라운지, 사은 데스크, 상품권 판매소, 고객상담실 등 고객 접점 직무를 중심으로 한 상시 채용 분야에 대한 상담을 받을 수 있다. 또 모로코 헤리티지 커피 브랜드 ‘바샤커피’의 전문직무직 채용 상담 기회도 마련된다. 이와 함께 라이프스타일 편집숍 브랜드 ‘더콘란샵’ 판매 전문직 상담도 진행될 예정이다.
현대백화점도 부스에 담당자를 배치해 채용 상담에 나선다. 영업(바이어), 마케팅, 상품기획 등의 주요 직무에 대한 상담이 실제 현장 사례를 토대로 이뤄진다. 아울러 백화점, 아웃렛, 온라인 플랫폼 등 유통 업계 전반에 대한 소개도 제공된다.
최근 대규모 채용 계획을 밝혔던 제조업체들도 이번 리스타트 잡페어에 참가한다. 올해 채용 규모를 2600명에서 3000명 수준으로 대폭 늘린 포스코그룹이 대표적이다. 이 회사는 향후 5년간 총 1만5000명의 청년 일자리를 창출한다는 청사진을 최근 발표했다. 리스타트 잡페어 행사장 포스코 부스에서는 채용 상담 외에 청년 구직자들에게 인공지능(AI)과 빅데이터 활용 역량을 쌓을 수 있는 ‘청년 AI/Big Data 아카데미’에 관한 정보도 공유받을 수 있을 것으로 보인다.
HD현대 역시 최근 올해만 1500명 규모의 신입사원을 공개 채용하고, 2029년까지는 19개 계열사에서 총 1만여 명의 청년을 채용한다는 계획을 밝힌 바 있다. HD현대는 이번 잡페어 행사장에서 취업을 원하는 청년들을 상대로 심층 상담 기회를 제공할 예정이다.
현대홈쇼핑은 GA(법인보험대리점) 보험사업 부문의 금융플래너 채용을 위한 부스를 운영한다. GA는 다수 보험사와 계약을 체결하고 이들 회사의 보험 상품을 판매할 수 있는 법인 사업자다. 현장에서는 금융플래너 위촉 시 제공되는 다양한 복지 혜택에 대한 안내가 이뤄진다.
조선호텔은 객실, 식음, 조리 등 호텔 서비스 분야 직무를 대상으로 현장 채용을 진행하겠다는 방침이다. LG유플러스도 고객센터 상담사로 일할 인재를 현장에서 직접 채용하기로 했다.
댓글 0