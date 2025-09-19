유한양행, 오송 제2생명과학단지 신공장 기공… 연 7억정 생산 규모

유한양행은 18일 충북 청주시 오송 제2생명과학단지에서 신공장 기공식을 열었다고 19일 밝혔다.
이번 행사에는 유한양행 임직원과 시공사 범일건설 관계자 등 주요 인사가 참석했다.
신공장은 연면적 1만6593㎡(약 5019평) 규모로 지하 1층, 지상 3층에 들어선다. 오는 2026년 12월 준공을 목표로 하고 있고 연간 최대 7억정 규모의 경구용 고형제를 생산할 수 있는 제조라인을 갖출 예정이다.
유한양행은 기존 오창 공장과 오송 신공장의 연계를 통해 생산 효율성을 극대화한다는 방침이다. 이를 기반으로 국내외 제약사와의 협업을 확대하고 오송 신공장을 글로벌 수준의 전략적 생산 거점으로 육성한다는 계획이다.
신공장은 최신 자동화 시스템과 정밀 환경 제어 기술을 적용해 글로벌 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP)에 부합하도록 설계됐다. 이를 통해 생산 효율성과 품질 경쟁력을 동시에 확보할 수 있는 스마트 제조 환경을 갖출 전망이다.
유한양행 관계자는 “오송 신공장은 선진 GMP 수준을 충족하는 것을 목표로 설계됐다”면서 “향후 회사의 생산 경쟁력 강화와 성장 기반 확보에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0