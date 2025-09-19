크록스, 아이폰 17·에어팟 전용 케이스 출시

이번 제품은 IP 테크 기업 슬래시비슬래시(SLBS)와 협업해 제작됐고 크록스 특유의 디자인과 커스터마이징 요소를 반영한 것이 특징이다.
크록스 아이폰 17 케이스는 아이폰 17, 17 프로, 17 에어 전용으로 출시됐다. 케이스 후면과 밴드 스트랩에는 지비츠 참을 장착할 수 있어 이용자가 원하는 조합으로 꾸밀 수 있다. 외부는 실리콘, 내부는 폴리카보네이트 이중 구조로 충격을 흡수하도록 설계됐다고 한다. 또 크록스 풋웨어의 백 스트랩을 적용해 사용자가 위치를 바꿀 수 있게 설계됐다. 색상은 ▲본 ▲핑크 밀크 ▲블루 칼사이트 ▲블랙 네 가지이며 가격은 6만4500원이다.
함께 출시된 ‘크록스 에어팟 케이스’는 에어팟 4세대와 프로 2세대 전용으로 아이폰 케이스와 동일한 네 가지 색상으로 구성됐다. 가격은 5만6500원이며 22일부터 카카오톡 선물하기에서 단독으로 판매된다. 에어팟 프로 3세대 전용 케이스는 10월 추가 공개될 예정이다.
출시를 기념해 10월 3일부터 22일까지 더현대 서울 3층에서는 팝업스토어가 운영된다. 현장에서는 지비츠 참 가챠존, 폰꾸 컬렉션 전시 등 체험 프로그램이 마련된다.
크록스 에어팟 케이스는 카카오톡 선물하기에서, 크록스 아이폰 17 시리즈 케이스는 SLBS 온라인몰, 무신사, 29CM, 네이버 스마트스토어 등에서 구매할 수 있다.
