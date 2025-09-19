GS건설, 2045가구 ‘철산역자이’ 분양… 19일 견본주택 개관

GS건설은 19일 경기도 광명시 철산동 광명12R구역 재개발 사업으로 짓는 ‘철산역자이’ 견본주택을 열고 분양에 들어간다고 밝혔다.
철산역자이는 지하 7층~지상 최고 29층, 19개 동, 총 2045가구 규모다. 이 가운데 전용 39~84㎡ 650가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별 일반분양은 △39㎡ 8가구 △49㎡ 118가구 △59㎡ 466가구 △74㎡ 46가구 △84㎡ 12가구다.
청약은 9월 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 10월 1일 2순위 접수를 진행한다. 당첨자 발표는 10월 15일, 정당계약은 10월 27~29일 사흘간 이뤄진다. 청약통장 가입 12개월 이상, 지역·면적별 예치금 충족 조건을 갖춘 만 19세 이상 수도권(서울·경기·인천) 거주자는 세대주 여부와 무주택·1주택 관계없이 1순위 청약이 가능하다.
입지는 지하철 7호선 철산역과 도보 약 5분 거리로 서울 강남과 주요 업무지구 접근성이 높다. 철산로, 오리로, 서부간선도로 등 도로망도 잘 형성돼 있다. 교육환경은 광덕초가 단지와 맞닿아 있고 광명중·광명고 등도 도보 통학이 가능하다. 철산역 학원가와 광명시청, 시의회, 법원, 경찰서 등 행정·생활 인프라도 인접해 있다.
주거환경은 도덕산공원과 광덕산 근린공원, 안양천 산책로 등 녹지 공간이 가까워 쾌적하다. 일부 가구는 도덕산 조망이 가능하다.
단지 내 커뮤니티 시설 ‘클럽 자이안’에는 피트니스센터, 골프연습장, 독서실, 공유오피스, 게스트하우스, 실내놀이터 등이 들어선다. 유아풀과 체온유지풀이 있는 수영장도 마련된다. 107동 24층에는 ‘클럽 클라우드’가 조성돼 스카이라운지, 북라운지, 교보문고 북 큐레이션, 오픈 커피 스테이션 등이 들어설 예정이다.
GS건설 관계자는 “철산역자이는 2만5000여 가구 규모로 조성되는 광명뉴타운 내 핵심 입지에 위치한 단지”라면서 “광명시에서 9번째로 공급되는 자이 아파트로 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 조성할 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
