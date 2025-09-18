하루 쉰 코스피, 또 질주 ‘사상 최고치’…삼전·하닉도 ‘신고가’

동아일보

18일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 개장 시황이 나오고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 12.00포인트(0.35%) 오른 3425.40에 거래되고 있다. 2025.9.18. 뉴스1
하루 만에 반등에 성공한 코스피가 장중 상승 폭을 키워 사상 최고치를 또 갈아치웠다

18일 오후 1시1분 코스피는 전일 대비 41.82p(1.23%) 상승한 3455.22를 가리키고 있다.

장중 3456.85까지 올라 2거래일 만에 다시 사상 최고가를 경신했다.

외국인과 기관이 장중 순매수로 돌아서 각각 934억 원, 2294억 원 사고 있다. 반면 개인은 3591억 원 팔고 있다.

전일 코스피는 12거래일 만에 약세로 마감했지만, 이날 새벽 열린 9월 미 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 연준이 시장 예견대로 25bp 금리 인하와 함께 연내 두 차례의 추가 인하를 시사하면서 반등에 성공했다.

전일 하락했던 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)도 다시 올라 신고가 행진을 재개했다. 삼성전자(2.75%)는 8만400원까지 올라 13개월 만에 ‘8만 전자’를 회복했다. SK하이닉스도 35만7000원까지 올라 사상 최고가를 경신했다.

이외에 코스피 시가총액 상위 10개 종목 중 삼성전자우(005935) 2.15%, 기아(000270) 0.69%, LG에너지솔루션(373220) 0.29%, 삼성바이오로직스(207940) 0.29%, 현대차(005380) 0.23% 등은 상승했다. KB금융(05560) -1.44%, HD현대중공업(329180) -0.4%, 한화에어로스페이스(012450) -0.19% 등은 하락했다.

코스닥은 전일 대비 9.12p(1.08%) 상승한 854.65를 가리키고 있다.

외국인과 기관은 각각 365억 원, 838억 원 순매수 중인 반면 개인은 1091억 원 팔고 있다.

코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중 레인보우로보틱스(277810) 3.16%, HLB(028300) 1.54%, 에코프로(086520) 0.5%, 에코프로비엠(247540) 0.08% 등은 상승했다. 파마리서치(214450) -2.02%, 펩트론(087010) -1.04%, 에이비엘바이오(298380) -0.5%, 알테오젠(96170) -0.42%, 삼천당제약(000250) -0.23%, 리가켐바이오(41080) -0.1% 등은 하락했다.

