생후 100일 ‘신생아 골든타임’ 위한 프리미엄 산양분유 출시

[Food&Dining] 매일유업
육아 큰 고민 ‘소화-수유텀’ 해결
포만감 오래가고 소화는 더 잘돼
체험단 2000명 모집 등 이벤트도
《매일유업(대표 김선희, 곽정우, 이인기)이 최근 출산율이 반등 조짐을 보이는 가운데 7년 만에 산양분유 신제품을 선보이며 육아 시장에 새로운 활기를 불어넣고 있다. 매일유업은 아기의 건강한 성장을 좌우하는 생후 100일까지의 ‘골든타임’을 위한 프리미엄 산양분유 ‘앱솔루트 산양100’을 출시했다. 특히 신생아 시기의 가장 큰 육아 고민인 소화와 수유 텀(수유 간격) 문제에 초점을 맞췄다.》
이번 신제품 출시는 출산율 회복세와 맞물려 있다. 통계청 인구동향 자료에 따르면 2024년 0.75명이었던 합계출산율이 2025년 1분기 0.82명으로 상승하며 반등세를 보였다. 2025년 1∼5월 출생아 수도 연속으로 2만 명대를 기록하는 등 긍정적 신호가 이어지고 있다. 매일유업은 이러한 인구구조 변화에 발맞춰 7년 만에 산양분유 신제품을 출시, 프리미엄 분유 시장 공략에 나섰다.
첫 100일 신생아 육아 고민, 소화와 수유 텀
앱솔루트 산양100은 출생 후 100일 이내 신생아를 둔 부모의 가장 큰 육아 고민인 소화와 수유 텀 해소를 위해 탄생시킨 제품이다. 지난 3월 매일유업이 자사 육아 정보 사이트인 ‘매일아이’에서 0∼15개월 아이를 둔 고객 481명을 대상으로 진행한 설문조사에 따르면 부모들은 아이의 ‘소화(1위)’와 ‘잠(2위)’ 문제를 가장 큰 어려움으로 꼽았으며 불규칙한 수유 텀을 고민하는 부모가 많은 것으로 나타났다.
앱솔루트 산양100은 출생 후 첫 100일 신생아를 타깃으로 불규칙한 수유 텀에 도움을 줄 수 있도록 영양 설계를 한 것이 특징이다. 특히 이번 신제품은 산양유의 장점을 극대화했다. 산양유에 함유된 A2-베타(β)카제인 함량이 높아 단백질의 소화흡수가 편안하다. 산양유 지방은 우유 지방의 20분의 1로 크기가 작고 중쇄지방산 함량이 높아 아기의 편안한 소화를 돕는다. 또한 우유의 유당보다 소화가 느린 쌀 전분을 배합한 과학적인 탄수화물 영양 설계로 아기의 포만감도 오래 유지시킨다.
아기의 장 건강을 위한 ‘황금변 설계’도 눈에 띈다. 모유 수유 아기의 장내 환경과 유사하도록 프리바이오틱스 2종, 유산균 BB-12, HMO(모유올리고당) 2종을 함유했다. 또한 두뇌 구성 성분인 DHA와 ARA 및 망막 구성 성분인 루테인을 모유 수준 함량에 맞춰 영양 설계를 했다. 아울러 아기의 자기방어 체계 형성을 위한 뉴클레오타이드도 포함해 건강한 성장 발달을 돕는다. 앱솔루트 산양100은 1캔 350g 용량이며 매일유업 공식몰 매일다이렉트 및 네이버 직영스토어, 쿠팡 등에서 구매 가능하다.
‘첫 100일의 골든타임 응원 캠페인’… 대규모 체험단 모집
매일유업은 신제품 앱솔루트 산양100 출시를 기념해 아기 성장의 골든타임인 첫 100일의 중요성을 알리고 초보 부모의 행복한 육아와 아기들의 건강한 성장을 응원하는 ‘첫 100일의 골든타임 응원 캠페인’을 진행한다. △앱솔루트 산양100의 2000명 체험단 모집을 시작으로 △첫 100일 부모 인식 조사 발표 △다양한 참여형 이벤트 등을 연계해 캠페인을 확산할 계획이다. 이를 통해 신생아 부모가 직면한 양육 고민을 함께 나누고 건강한 양육 문화 확산을 도모해 최근 반등하고 있는 출산율 추세가 이어지는 데 기여할 예정이다.
캠페인의 포문을 여는 것은 대규모 체험단 운영이다. 체험단은 12월 7일까지 100일간 총 2000명을 주 단위로 모집하며 매일유업 공식몰인 매일다이렉트에서 신청 가능하다. 선정된 체험단에게는 앱솔루트 산양100 1캔(350g)과 첫 구매 시 사용 가능한 앱솔루트 산양100 4캔+2캔 추가 증정 혜택이 있는 쿠폰을 제공한다. 제품 체험 후 개인 블로그, 인스타그램 등 SNS를 통해 후기를 작성한 사람들 중 추첨을 통해 △베이비브레짜 분유제조기(1명) △앱솔루트 산양100 6캔(3명) △매일다이렉트 포인트 1만 점(6명) 등 다양한 경품을 제공하는 이벤트도 진행한다.
매일유업 앱솔루트 관계자는 “출산율 회복이라는 반가운 소식과 함께 신생아를 둔 부모들이 가장 불안해하는 100일과 규칙적인 수유 텀을 돕는 데 초점을 맞춘 산양분유 신제품을 출시했다”라며 “첫 100일은 아기의 건강에 골든타임과 같은 시기로 앱솔루트 산양100이 부모들의 육아 고민을 덜어주는 것은 물론 아이의 건강한 성장 발달을 돕는 황금 루틴을 만들기 위한 출발점이 되기를 바란다”고 말했다.
매일유업의 영유아식 전문 브랜드 앱솔루트는 ‘오직 아기 건강에 대한 올바른 사명감과 모유를 기준으로 한 절대 원칙으로 아기에게 딱 맞는 제품을 만든다’라는 철학을 바탕으로 연구와 제품 개발을 지속하고 있다. △산양유를 바탕으로 황금 변 영양 설계를 적용한 프리미엄 제품 ‘앱솔루트 산양’ △자기방어성분 2’-FL로 업그레이드 설계한 ‘앱솔루트 명작’ △95% 이상 유기농 원료 사용 및 인증을 받은 ‘앱솔루트 유기농 궁’ △부분 가수분해 단백질 100% 사용으로 소화·흡수가 편안한 ‘앱솔루트 센서티브’ △분말에서 액상까지 원스텝 수유가 가능한 ‘앱솔루트 명작 액상’ 제품들을 선보이고 있다. 앱솔루트 브랜드와 관련한 다양한 소식과 이벤트는 인스타그램 공식 계정을 통해 확인할 수 있다.
