농어가에 친환경 에너지 절감시설 보급

[2025 국민공감대상] ESG경영 부문 / 2년 연속
한국농어촌공사는 오늘날 기후변화, 식량안보, 지역 소멸 등 농어업·농어촌이 직면한 위기를 극복하고 지속가능한 발전을 위해 ‘농어촌愛 GREEN 가치 2030’을 ESG 경영 비전으로 수립하고 경영 패러다임을 전환했다.
한국농어촌공사
공사는 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 분야별로 △기후변화 대응 및 녹색경영 실현 △안전하고 행복한 삶이 있는 농어촌 구현 △국민과 함께 투명 소통 경영 실현을 목표로 주요 업(業)과 연계한 다양한 실행 과제를 추진하고 있다.
환경(E) 분야에서는 2030년 국가 온실가스 감축 목표 달성과 농어가의 경영비 부담 완화를 위해 친환경 에너지 절감 시설을 보급하고 있다.
사회(S) 분야에서는 농어촌 지역의 인구 감소 및 일자리 부족 등 문제를 해결하기 위해 청년농 육성을 중점 추진하고 있다.
지배구조(G) 분야에서는 조직 운영 과정에서 발생하는 위험 요인들을 효과적으로 관리하기 위해 자체 내부 통제 활동을 강화하고 있다.
김인중 사장은 “공사의 주요 사업과 연계한 ESG 경영을 실천해 국민이 체감할 수 있는 성과를 창출하겠다”며 “앞으로도 ESG 경영을 기반으로 사업을 다변화해 농어촌의 현안을 지혜롭게 해결하고 지속가능한 발전을 이끌겠다”고 말했다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
