“경제활동인구 1만명 미만 시군구, 2042년엔 15곳”

한은, 2032년 1곳서 급증 예상
청년층의 대도시 이주가 계속된다면 현재는 전국에 1곳도 없는 ‘경제활동인구 1만 명 미만 시군구’가 약 20년 뒤에는 15곳에 이를 것이라는 분석이 나왔다. 경제활동인구는 15세 이상 중 일을 하고 있거나 구직하고 있는 인구를 뜻한다. 결국 경제활동인구가 줄어 지역 경제의 활력을 잃는 곳이 앞으로 급증할 것이란 의미다.
“장년층 인력 유입 방안도 고려를”
한국은행이 14일 발표한 ‘인구변화가 지역별 노동시장에 미치는 영향 분석’ 보고서에 따르면 경제활동인구가 1만 명 미만인 시군구는 2032년에는 1곳(전체 229곳 중 0.4%), 2042년에는 15곳(6.6%)에 이를 것으로 전망됐다. 2022년에는 경제활동인구가 1만 명 미만인 시군구가 없었다.
보고서는 2042년까지 시군구 105곳은 경제활동인구 감소율이 30% 이상, 31곳은 감소율이 50% 이상일 것이라 봤다. 반면 증가가 예상되는 곳은 31곳에 불과했다.
노동인구 감소 현상은 지방을 중심으로 진행될 예정이다. 2042년까지 생산연령인구가 35% 이상 감소할 지역은 강원, 경북, 경남, 전북, 전남에 소속된 대다수 시군구로 관측됐다.
노동인구 불균형을 완화하기 위해선 장년층이 중소 도시로 이주할 수 있도록 유도해야 한다는 지적이 나왔다. 청년층의 대도시 이동을 막을 수 없다면 장년층을 공략하자는 것이다.
보고서는 “향후 장년 및 고령 인력에 진입하는 세대는 과거보다 학력이 높아 더 나은 생산성을 기대할 수 있다는 점에서 (인구 감소 도시도) 장년층 고용에 긍정적”이라며 “장년 인구를 대상으로 경제적 유인책 제공, 복지와 의료 서비스 강화 등을 통해 중소 도시로의 이동을 장려하는 방안을 고려해 볼 수 있다”고 제안했다.
한재희 기자 hee@donga.com
