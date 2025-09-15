실리만, 창립기념 15주년 맞아 고객 감사 특별 프로모션

오늘(15일)부터 오는 21일까지 실리만닷컴서 진행
주방·생활·식문화를 선도하는 브랜드 ㈜실리만이 창립기념 15주년을 맞아 고객 성원에 보답하는 특별 프로모션을 마련했다고 밝혔다.
실리콘 타진 찜기 제품으로 시작한 실리만은 창립 이후 신뢰와 혁신의 노력을 바탕으로 일상 속 주방용품을 넘어 지속 가능성을 고민하며 고객을 만족시키는 제품을 만들기 위해 노력하고 있다.
이번 ‘실리만 15주년, 한가위의 행복을 담다’ 프로모션은 오늘(15일)부터 오는 21일까지 일주일 간 실리만닷컴을 통해 진행된다. 해당 기간 동안 2만 원 이상 구매 시 무료배송, 최대 75% 할인된 가격으로 구매할 수 있으며 15% 무제한 할인 쿠폰을 적용하여 더 큰 할인 폭으로 쇼핑을 즐길 수 있다.
특히 5일 동안 매일 오전 9시에 오픈되는 릴레이 특가전을 통해 실리만의 TOP5 베스트 제품을 최고 할인율로 제공할 예정이다. 릴레이 특가전에는 인기 제품인 이지웨이 실리콘 찜기부터 콤팩트한 사이즈에 편의성이 뛰어난 소형가전 제품들까지 다양한 제품이 포함된다.
실리만 김성태 대표는 “창립기념일을 맞아 실리만을 사랑해주시는 고객분들께 감사의 마음을 전하고자 풍성한 혜택을 담은 프로모션을 준비했다”라며 “보다 많은 분들이 실리만 제품을 경험하고 브랜드를 알릴 수 있는 기회가 되길 바란다”고 전했다.
한편, 지난 2010년 첫발을 내디딘 실리만은 올해로 창립 15주년을 맞았다. 실리만은 실리콘 소재 주방용품뿐만 아니라 소형가전, 밀폐용기, 유아용품 등 다양한 카테고리로 확장해 사업 영역을 넓혀나가고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0