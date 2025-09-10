사랑의열매 나눔명문기업 가입한 아워홈… “사회적 책임 다하도록 최선”

사회공헌·기부 공로 인정받아 나눔명문기업 인증
초복 보양식 나눔·생수 후원 등 꾸준한 봉사활동 전개
친환경 봉투 개발·자원순환 협약 등 ESG 경영 강화
“나눔 문화 확산과 지속 가능한 미래 실천 이어갈 것”
아워홈이 꾸준한 사회공헌과 기부 활동을 인정받아 사랑의열매 사회복지공동모금회로부터 ‘나눔명문기업’에 선정됐다. 아워홈은 9일 서울 중구 사랑의열매 별관에서 열린 인증패 전달식에서 공식 인증을 받았다고 10일 밝혔다. 행사에는 김태원 아워홈 대표이사와 신혜영 사회복지공동모금회 사무처장을 비롯한 관계자들이 참석했다.
‘나눔명문기업’은 기업의 사회적 책임 실천과 기부 문화 확산에 기여한 기업에게 사랑의열매가 수여하는 인증 제도로, 기업의 기부 활동과 사회공헌 성과를 종합적으로 평가해 부여된다.
아워홈은 사회복지관과의 연계로 초복 보양식을 나누는 봉사활동, 여름철 생수 후원 등 꾸준한 나눔 활동을 전개해왔다. 이번 나눔명문기업 선정에도 이러한 활동들이 기여했다는 평가다.
이와 함께 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위한 친환경 실천도 추진하고 있다. 올 들어 자연생분해성 쇼핑봉투와 재활용 폴리에틸렌(PE) 쓰레기봉투를 개발해 전국 단체급식 및 외식 매장에 적용했으며, 환경부 인가 공익법인 ‘E-순환거버넌스’와 자원순환 체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다. ‘E-Waste Zero’ 캠페인을 통해 자원순환 실천에도 힘을 보태고 있다.
아워홈 관계자는 “이번 나눔명문기업 가입은 그동안의 사회공헌과 친환경 경영 노력이 결실을 맺은 것이다. 앞으로도 사회적 책임을 충실히 이행하며 ESG 경영을 확대해 나눔 문화와 지속 가능한 미래 조성에 앞장서겠다”고 말했다.
