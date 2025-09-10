인플루언서 마케팅 시장에 새 바람… AI 플랫폼 ‘위노아’ 공개

인플루언서 마케팅의 효율성을 높일 수 있는 새로운 AI 기반 플랫폼 ‘위노아(Wenoa)’가 지난 1일 공식 론칭했다.
위노아는 마케터와 광고주들이 가장 필요로 하는 인플루언서를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 설계된 검색 서비스로, 국내외 인플루언서 마케팅 시장의 성장세에 발맞춰 주목받고 있다
기존에 인플루언서 마케팅을 위해 인플루언서를 찾으려면, 각 SNS를 일일이 검색하거나 연관 계정을 탐색하는 방식이 주를 이뤘다. 이 과정은 시간과 비용이 많이 들고, 적합한 인플루언서를 선별하는 데 어려움이 있었다. 그러나 위노아의 AI 스마트 검색 기능을 활용하면, 단순히 원하는 키워드를 입력하는 것만으로도 단기간에 관련 인플루언서를 손쉽게 찾을 수 있다.
플랫폼은 뷰티, 패션, 캠핑 등 다양한 카테고리별로 필터링을 지원하고, 구독자 급상승이나 광고 반응이 높은 채널을 랭킹으로 제공해 정확성과 편의성을 동시에 갖췄다.
위노아의 주요 사용자층은 브랜드 마케터, 인하우스 기획자, 광고 에이전시, 인플루언서 관리 담당자 등이다. 이들은 기존 대비 탐색 시간을 단축할 수 있으며, 브랜드와 캠페인에 가장 적합한 인플루언서를 빠르게 발굴해 캠페인 성과를 높일 수 있다. 또 규모별 요금제가 마련돼 다양한 기업과 프로젝트가 부담 없이 활용 가능하다. 현재는 론칭 기념으로 가입자들에게 무료 사용 혜택이 제공되고 있다.
서비스 운영사는 인플루언서 마케팅 대행사 마인드리퍼블릭(Mindrepublic Corp.)으로, 현업 마케터들의 불편사항과 요구를 적극 반영해 플랫폼을 개발했다. 회사 측은 “AI 기반 검색의 가장 큰 장점은 시간과 비용을 절약하는 동시에 마케팅의 성공 확률을 높여준다는 점”이라며 “위노아는 마케터들에게 더 나은 선택지를 제공하는 도구가 될 것”이라고 강조했다.
향후 위노아는 사용자 맞춤형 추천 고도화, 성과 리포트 제공, API 연동 등 기능을 지속 확장할 계획이다. 또한 브랜드와 인플루언서 모두에게 편리하고 신뢰할 수 있는 마케팅 생태계를 구축하는 것을 목표로 하고 있다.
