한국브라운포맨, 글렌드로낙 고연산 제품군 도입… ‘위스키 여왕’ 레이첼 배리 방한

레이첼 배리 마스터 블렌더 직접 방한해 제조 과정과 철학 소개
글렌드로낙 대표하는 고연산 라인업 전개
한국브라운포맨 “다양한 위스키 출시해 소비자 선택의 폭 확대”
“더 글렌드로낙의 역사와 전통을 담은 최상위 위스키입니다” 레이첼 배리 더 글랜드로낙 마스터 블렌더는 고연산 울트라 프리미엄 라인 출시를 앞두고 한국을 방문해 위스키 제품군을 자신 있게 소개했다.
한국브라운포맨은 지난달 28일 서울 신라호텔에서 셰리 캐스크 숙성 싱글몰트 위스키 ‘더 글렌드로낙’의 고연산 ‘울트라 프리미엄 라인’ 출시를 앞두고 국내 최초 프리뷰 행사를 열었다고 9일 밝혔다. 이번 행사는 지난해 브랜드 재단장 이후 더 글렌드로낙의 품질과 역사성을 알리기 위해 마련된 자리다.
이 자리에는 ‘위스키 매거진’ 명예의 전당에 오른 최초의 여성 마스터 블렌더 레이첼 배리가 참석해 더 글렌드로낙 증류소의 약 200년 역사를 소개하고, 독특한 셰리 캐스크 숙성 방식과 위스키 제조 공정에 관해 설명했다. 그는 스코틀랜드 하이랜드 지역의 자연환경이 위스키 원액에 깊이 스며들어 풍부한 과실 향과 질감을 만들어낸다고 말했다.
더 글렌드로낙은 스코틀랜드산 낙엽송 발효조를 사용해 맥아즙을 천천히 발효하고, 색소폰 모양의 구리 단식 증류기를 통해 두 차례 증류한다. 이 증류기는 원액과의 접촉 면적을 최대화해 풍미를 극대화하는 역할을 한다. 생산량의 90% 이상은 스페인산 최고급 오크로 제작된 셰리 캐스크에서 숙성된다.
울트라 프리미엄 라인은 21년, 30년, 40년 숙성 제품으로 구성된다. 21년 제품은 올로로소와 페드로 히메네스 셰리 캐스크(오크통)에서 숙성되어 부드럽고 깊이 있는 질감과 우아한 마무리를 제공하며, 30년 제품은 특별한 셰리 캐스크 공법까지 더해져 복합적이고 세련된 풍미를 더 한다고 한다. 40년 제품은 스페인 안달루시아 헤레스 지역에서 공수한 오크통에서 수십 년간 숙성되고, 희석하지 않은 캐스크 스트렝스 방식으로 병에 넣어 오크 본연의 깊이를 유지한다.
현장에서 더 글렌드로낙 30년을 시음해 보니 고연산 제품답게 코를 찌르는 강렬한 알코올 향은 느껴지지 않았으며, 부드러운 목 넘김과 셰리 위스키 특유의 달콤함이 돋보였다. 고숙성 제품다운 다채로운 맛이 느껴졌으며, 위스키의 질감은 상당히 눅진했다. 40년 숙성 위스키는 시음이 제공되지 않았다.
한국브라운포맨 관계자는 “이번 라인업 확대를 통해 국내 소비자들이 다양한 위스키 경험을 할 수 있기를 기대하며, 향후 다양한 제품 출시를 통해 소비자들의 선택 폭을 확장하겠다”라고 말했다.
